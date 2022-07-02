На Донеччині росіяни за добу обстріляли 58 об'єктів, зокрема 43 будинки, є вбиті й поранені
На Донеччині 1 липня росіяни обстріляли 43 будинки, школу, ферму, залізницю й лінію електропередач, є загиблі й поранені
Про це повідомила Нацполіція в телеграмі.
Упродовж доби окупанти 17 разів накрили вогнем 11 міст і сіл Донеччини. Вони зруйнували та пошкодили 43 будинки, зокрема 10 багатоквартирних.
Росіяни обстріляли міста Бахмут, Слов’янськ, Авдіївка, Часів Яр, смт Північне та Південне, села Олександрівка, Курдюмівка, Желанне, Тоненьке, Воздвиженка. Унаслідок цього є загиблі та вбиті мирні мешканці.
Окупанти зазстосували авіацію, ракети зенітного ракетного комплексу "С-300", "гради", "урагани", "смерчі" й артилерію. Вони цілеспрямовано гатили по житловому сектору.
"Руйнувань зазнали 58 цивільних об’єктів - будинки, школа, ферма, торговий центр, зупинка громадського транспорту, вогнетривкий комбінат, фітнес-клуб, залізниця, газорозподільна станція, лінія електропередач тощо", - наголосили в поліції.
Поліція й СБУ розпочала провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
- 1 липня на Донеччині російські окупанти вбили щонайменше 4 мирних мешканців, іще 12 поранили.
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