Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграмі.

"За 1 липня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини - у Слов'янську. Ще 12 людей дістали поранення. Крім того, у Бахмуті зареєстровано смерть однієї людини, пораненої на Луганщині", - зазначив він.

Точну кількість загиблих у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.

29 червня окупанти обстріляли 11 населених пунктів Донеччини, двох людей убили, вісьмох - поранили.

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