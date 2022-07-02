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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією На Донеччині росіяни вбили 4 цивільних за добу, ще 12 поранили

На Донеччині росіяни вбили 4 цивільних за добу, ще 12 поранили

2 липня, 2022 субота
09:01
війна з Росією Донеччина

На Донеччині 1 липня окупанти вбили мінімум 4 мирних мешканців, іще 12 поранили. У Бахмуті померла людина, поранена на Луганщині

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграмі.

"За 1 липня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини - у Слов'янську. Ще 12 людей дістали поранення. Крім того, у Бахмуті зареєстровано смерть однієї людини, пораненої на Луганщині", - зазначив він.

Точну кількість загиблих у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.

  • 29 червня окупанти обстріляли 11 населених пунктів Донеччини, двох людей убили, вісьмох - поранили.

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