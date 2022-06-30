Окупанти обстріляли Донеччину – двоє вбитих, поранена 5-річна дитина

Про це повідомив відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури.

"За даними слідства, 27-29 червня 2022 року збройні сили РФ та підконтрольні їм незаконні збройні формування накрили вогнем із різнокаліберної зброї м. Красногорівка, м. Мар’їнка, м. Авдіївка, с. Первомайське, с. Катеринівка, сел. Новоукраїнка Покровського району, м. Бахмут, м. Соледар, м. Часів Яр Бахмутського району, с. Павлівка Волноваського району, с. Олександро-Калинове Краматорського району. В результаті ворожих атак загинуло двоє цивільних осіб, ще вісім поранено, серед них - 5-річна дитина.

Під нищівним вогнем окупантів опинились адміністративні будівлі, приватні домогосподарства і квартири мирних мешканців. Значних пошкоджень зазнали об’єкти цивільної інфраструктури, міський електротранспорт, зерновий склад, ремонтна майстерня, автомобіль, гараж та інші споруди", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 29 червня Європейський суд з прав людини взяв до розгляду позов України проти Росії щодо воєнних злочинів.

30 червня Human Rights Watch закликав розслідувати ракетний удар росіян по Кременчуку як воєнний злочин.

За цими фактами прокуратура здійснює досудове розслідування у 16 кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

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