Human Rights Watch закликає розслідувати ракетний удар росіян по Кременчуку як воєнний злочин

Про це йдеться в офіційній заяві Human Rights Watch.

Старша працівниця HRW українського напряму Юлія Горбунова сказала, що "якщо цього не зробить російська влада, це має зробити Міжнародний кримінальний суд та інші слідчі органи". Вона також додала, що всупереч твердженням російських пропагандистів, "російська ракета, яка безпосередньо влучила у відкритий і заповнений цивільний торговий центр 27 червня, спричинила руйнівні втрати мирних жителів".

Щодо заяв кремля про те, що ракети цілилися у військовий об'єкт, розташований поруч, то Human Rights Watch "не зміг виявити жодних доказів, які б вказували на те, що промисловий комплекс зберігав боєприпаси". "Дослідникам був дозволений безперешкодний доступ до об’єкта, включаючи кілька складів, де вони побачили велику, нерухому техніку та старі металеві деталі, деякі вкриті пилом".

Використання вибухової зброї з широким впливом у населених пунктах посилює занепокоєння щодо незаконних, невибіркових та непропорційних нападів. Ця зброя може мати великий радіус ураження, за своєю суттю неточна або доставляти кілька боєприпасів одночасно. Це включає боєприпаси з великими фугасними боєголовками, які використовувалися під час нападу 27 червня. Слід уникати використання цієї зброї в населених пунктах, — закликають у Human Rights Watch.

"Мирні жителі Кременчука, які зазнали значних втрат від удару 27 червня, заслуговують на справедливість", – сказала у підсумку Юлія Горбунова. - Потрібне ретельне розслідування, а винні повинні бути притягнуті до відповідальності".

27 червня російські військові завдали ракетного удару по місту Кременчук Полтавської області. Росіяни влучили у стадіон, а також ТЦ, в якому перебували цивільні. Станом на 20 годину, за повідомленням Полтавської ОВА, загинуло 10 людей. ТЦ був повністю знищений.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив, що в обстріляному Росією ТЦ у Кременчуці перебувала понад тисяча цивільних.

Світові представники та лідери почали активно коментувати такий ракетний удар з боку РФ. Так, державний секретар США Ентоні Блінкен назвав це "звірством". Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сказав: "Ця жахлива атака ще раз показала глибину жорстокості та варварства, до яких опустився російський лідер".

29 червня Папа Римський засудив ракетний удар РФ по Кременчуку.

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