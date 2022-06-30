English Львів Головна
ua en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Human Rights Watch закликає розслідувати ракетний удар росіян по Кременчуку як воєнний злочин

Human Rights Watch закликає розслідувати ракетний удар росіян по Кременчуку як воєнний злочин

30 червня, 2022 четвер
13:48
війна з Росією Кременчук, ракетний удар

Атаку РФ на торговий центр у Кременчуці необхідно розслідувати як "можливий воєнний злочин", заявила міжнародна правозахисна організація

Про це йдеться в офіційній заяві Human Rights Watch.

Старша працівниця HRW українського напряму Юлія Горбунова сказала, що "якщо цього не зробить російська влада, це має зробити Міжнародний кримінальний суд та інші слідчі органи". Вона також додала, що всупереч твердженням російських пропагандистів, "російська ракета, яка безпосередньо влучила у відкритий і заповнений цивільний торговий центр 27 червня, спричинила руйнівні втрати мирних жителів".

Щодо заяв кремля про те, що ракети цілилися у військовий об'єкт, розташований поруч, то Human Rights Watch "не зміг виявити жодних доказів, які б вказували на те, що промисловий комплекс зберігав боєприпаси". "Дослідникам був дозволений безперешкодний доступ до об’єкта, включаючи кілька складів, де вони побачили велику, нерухому техніку та старі металеві деталі, деякі вкриті пилом".

Використання вибухової зброї з широким впливом у населених пунктах посилює занепокоєння щодо незаконних, невибіркових та непропорційних нападів. Ця зброя може мати великий радіус ураження, за своєю суттю неточна або доставляти кілька боєприпасів одночасно. Це включає боєприпаси з великими фугасними боєголовками, які використовувалися під час нападу 27 червня. Слід уникати використання цієї зброї в населених пунктах, — закликають у Human Rights Watch. 

"Мирні жителі Кременчука, які зазнали значних втрат від удару 27 червня, заслуговують на справедливість", – сказала у підсумку Юлія Горбунова. - Потрібне ретельне розслідування, а винні повинні бути притягнуті до відповідальності".

  • 27 червня російські військові завдали ракетного удару по місту Кременчук Полтавської області. Росіяни влучили у стадіон, а також ТЦ, в якому перебували цивільні. Станом на 20 годину, за повідомленням Полтавської ОВА, загинуло 10 людей. ТЦ був повністю знищений.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив, що в обстріляному Росією ТЦ у Кременчуці перебувала понад тисяча цивільних.
  • Світові представники та лідери почали активно коментувати такий ракетний удар з боку РФ. Так, державний секретар США Ентоні Блінкен назвав це "звірством". Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сказав: "Ця жахлива атака ще раз показала глибину жорстокості та варварства, до яких опустився російський лідер".
  • 29 червня Папа Римський засудив ракетний удар РФ по Кременчуку.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Кременчук
ракетний удар
воєнні злочини Росії
Читайте також:
окупанти рф
29 червня, 2022 середа
Окупанти закріплюються у частині Клинового та розгорнули "гради" біля кордону України, - Генштаб ЗСУ
Віталій Портников
27 червня, 2022 понедiлок
Якщо Лукашенко віддасть наказ атакувати Україну, військові Білорусі його виконають, - Віталій Портников
Путін
30 червня, 2022 четвер
Путін попередив Фінляндію та Швецію щодо розгортання сил НАТО
Київ
+28°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.4
    Купівля 34.4
    Продаж 35.16
  • EUR
    Купівля 35.78
    Продаж 36.96
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
30 червня
14:16
МАГАТЕ
На Міжнародній конференції під час виступу представника РФ українська делегація атомників покинула залу
14:16
Ексклюзив
Андрій Смолій
Україні легше вступити в НАТО, ніж у Європейський Союз, - політичний експерт Смолій
14:11
Папа Римський Франциск
Папа Римський непрямо звинуватив РФ в експансіонізмі та імперіалізмі
14:08
Лукашенко
Лукашенко переконує, що у Білорусі немає складів з ядерною зброєю
14:06
Ексклюзив
Любов Медведєва
Любов Медведєва: шлях від виховательки дітей до захисниці неба
14:00
Ексклюзив
Ілля Несходовський
Членство в ЄС покращить економіку України, але деякі галузі не витримають конкуренції, - економіст Несходовський
14:00
Михайло Куліков
Російський танкіст, який обстрілював новобудову у Чернігові, визнав свою провину в суді
13:56
Кордон Польщі
Польща завершила будівництво огорожі на кордоні з Білоруссю
13:52
Ліз Трасс
Глава МЗС Британії вважає реалістичним відвоювання всієї території України
13:50
фейк
Центр при РНБО оприлюднив добірку маніпуляцій і дезінформацій РФ на окупованих територіях України
13:47
Ексклюзив
навчання НАТО
НАТО готується до можливого удару Росії, - нардеп Павленко
13:45
Ексклюзив
Сергій Фурса
З олігархами треба боротися системно, а не персонально, - інвестиційний банкір Фурса
13:40
герб України
ЗСУ взяли під контроль село Потьомкіно на Харківщині
13:39
Острів Зміїний
Залужний показав, як ЗСУ виганяли окупантів зі Зміїного
13:38
Ексклюзив
Литва Латвія Естонія
Питання часу, коли РФ вдарить по країнах Балтії, - нардеп Дунда
13:32
Китай прапор
Перемога Росії може стати прикладом для Китаю, - президент Латвії
13:28
окупанти Маріуполь
У Маріуполі з 1 липня росіяни вилучатимуть майно підприємців, які не мають реєстрації в РФ чи "ДНР"
13:20
Ірина Никорак
В Україні запускають виробництво військової форми для жінок
13:12
На фото Збройні сили України
При відході з Сєверодонецька не загинув жоден український воїн – Гайдай
13:09
електроенергія
Україна почала експорт електроенергії до ЄС
13:05
Піротехнік міна розмінування
На Київщині за весь час піротехніки знешкодили майже 47 тис. вибухонебезпечних предметів
13:05
Михайло Піотровський
Піотровський є другом Путіна. Український інститут відреагував на скандальне інтерв'ю директора Ермітажу
12:59
Маріуполь
У Маріуполі окупанти з 1 липня не видаватимуть гумдопомогу працездатним
12:47
Уряд Великої Британії
Британія спрямує військових експертів до Боснії для протидії впливу РФ
12:43
ЗАЕС
Російські окупанти побили водолаза гідроцеху Запорізької АЕС - Енергоатом
12:41
Оновлено
Окупанти ймовірно покинули Зміїний, на острові пожежа
Окупанти покинули Зміїний, на острові пожежа
12:33
Ексклюзив
НАТО
НАТО змінило концепцію щодо захисту східного флангу, все буде готово, щоб одразу розпочати бій, - журналіст
12:32
премія Genesis Prize
Ксенія Свєтлова: Я не буду відвідувати церемонію вручення премії Genesis Prize, ніхто не повинен
12:28
В'ячеслав Володін
Рано радіє: у держдумі по-хамськи прокоментували слова генсека НАТО
12:28
біженці
Майже 60% вважають за необхідне суттєво обмежувати себе у розвагах і покупках: опитування
12:26
черга автомобілів
Із Запоріжжя 30 червня відкриють виїзд на окуповані території
12:22
безробіття
У Німечині зріс рівень безробіття через реєстрацію українських біженців у центрах зайнятості
12:21
незадекларовані гроші
Бюро економічної безпеки ініціювало з початку повномасштабної війни арешт майна громадян РФ на 31 млрд грн
12:01
Швеція Україна
Швеція готується надати Україні нову партію протитанкової зброї та кулеметів
12:00
ЗСУ знищили базу
ЗСУ знищили базу зосередження й обслуговування російської техніки
11:58
Газпром
Акції Газпрому обвалилися майже на третину
11:50
Служба безпеки України СБУ
СБУ затримала російського інформатора, який шукав дані для ракетних ударів та диверсій
11:46
Німеччина уряд
У Німеччині вільні демократи наполягають на поставці Україні 50 бронемашин Marder
11:43
Рашисти почали вивозити вкрадене українське зерно з Бердянська
Рашисти почали вивозити вкрадене українське зерно з Бердянська
11:41
обстріл
Уранці росіяни обстріляли Сумщину з артилерїі
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV