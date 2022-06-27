Зеленський: в обстріляному Росією ТЦ у Кременчуці перебувала понад тисяча цивільних

Про це він написав у Telegram.

"Полтавщина. Кременчук. Окупанти вдарили ракетами по торговельному центру, де було понад тисячу цивільних. Рятувальники займаються гасінням пожежі, кількість жертв неможливо навіть уявити", - зазначив Зеленський.

Він додав, що жодної небезпеки для армії і стратегічної цінності центр не мав.

"Лише намагання людей жити нормальним життям, що так злить окупантів. Росія продовжує виміщати своє безсилля на звичайних громадянах. Сподіватися на адекватність і людяність з її боку марно", - підсумував президент.