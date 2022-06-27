Зеленський: в обстріляному Росією ТЦ у Кременчуці перебувала понад тисяча цивільних
Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний обстріл Кременчука Полтавської області, де росіяни влучили в торговельний центр, у якому перебувало понад тисячу людей
Про це він написав у Telegram.
"Полтавщина. Кременчук. Окупанти вдарили ракетами по торговельному центру, де було понад тисячу цивільних. Рятувальники займаються гасінням пожежі, кількість жертв неможливо навіть уявити", - зазначив Зеленський.
Він додав, що жодної небезпеки для армії і стратегічної цінності центр не мав.
"Лише намагання людей жити нормальним життям, що так злить окупантів. Росія продовжує виміщати своє безсилля на звичайних громадянах. Сподіватися на адекватність і людяність з її боку марно", - підсумував президент.
- 27 червня російські військові завдали ракетного удару по місту Кременчук Полтавської області, є загиблі.
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