Це звірство. Держсекретар США Блінкен про ракетний удар по Кременчуку

Про це глава зовнішньополітичного відомства США написав у Twitter.

"Світ приголомшений сьогоднішнім ракетним ударом Росії, який вразив переповнений український торговий центр - це останнє у серії звірств. Ми продовжуватимемо підтримувати наших українських партнерів і притягувати до відповідальності Росію, в тому числі тих, хто несе відповідальність за звірства", - вважає Ентоні Блінкен.

Прем'єр-міністр Великої Британії засудив напад у Кременчуці у заяві, зробленій на зустрічі світових лідерів G7 в Баварії.

Світ притягне кремль до відповідальності за його звірства в Україні. У США прокоментували обстріл Кременчука.

27 червня російські військові завдали ракетного удару по місту Кременчук Полтавської області, є загиблі. Станом на 21 годину 27 червня, за повідомленням Полтавської ОВА, загинуло 11 людей.

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