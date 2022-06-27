Це звірство. Держсекретар США Блінкен про ракетний удар по Кременчуку
Державний секретар США Ентоні Блінкен прокоментував удар російськими ракетами по ТРЦ в Кременчуці
Про це глава зовнішньополітичного відомства США написав у Twitter.
"Світ приголомшений сьогоднішнім ракетним ударом Росії, який вразив переповнений український торговий центр - це останнє у серії звірств. Ми продовжуватимемо підтримувати наших українських партнерів і притягувати до відповідальності Росію, в тому числі тих, хто несе відповідальність за звірства", - вважає Ентоні Блінкен.
- Прем'єр-міністр Великої Британії засудив напад у Кременчуці у заяві, зробленій на зустрічі світових лідерів G7 в Баварії.
- Світ притягне кремль до відповідальності за його звірства в Україні. У США прокоментували обстріл Кременчука.
- 27 червня російські військові завдали ракетного удару по місту Кременчук Полтавської області, є загиблі. Станом на 21 годину 27 червня, за повідомленням Полтавської ОВА, загинуло 11 людей.
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