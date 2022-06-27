Світ притягне кремль до відповідальності за його звірства в Україні. У США прокоментували обстріл Кременчука
Росію буде притягнено до відповідальності за її звірства в Україні, зокрема, за ракетний удар по Кременчуку 27 червня
Про це заявила посол США в Україні Бріджит Брінк.
«Жахливі повідомлення та фото надходять з Кременчука після ракетного удару Росії по переповненому людьми торговельному центру. Світ притягне кремль до відповідальності за його звірства в Україні», - написала вона.
- 27 червня російські військові завдали ракетного удару по місту Кременчук Полтавської області, є загиблі. Станом на 20 годину 27 червня, за повідомленням Полтавської ОВА, загинуло 10 людей.
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