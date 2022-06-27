Про це заявила посол США в Україні Бріджит Брінк.

«Жахливі повідомлення та фото надходять з Кременчука після ракетного удару Росії по переповненому людьми торговельному центру. Світ притягне кремль до відповідальності за його звірства в Україні», - написала вона.

27 червня російські військові завдали ракетного удару по місту Кременчук Полтавської області, є загиблі. Станом на 20 годину 27 червня, за повідомленням Полтавської ОВА, загинуло 10 людей.

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