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Світ притягне кремль до відповідальності за його звірства в Україні. У США прокоментували обстріл Кременчука

27 червня, 2022 понедiлок
20:29
війна з Росією Бріджит Брінк

Росію буде притягнено до відповідальності за її звірства в Україні, зокрема, за ракетний удар по Кременчуку 27 червня

Про це заявила посол США в Україні Бріджит Брінк.

«Жахливі повідомлення та фото надходять з Кременчука після ракетного удару Росії по переповненому людьми торговельному центру. Світ притягне кремль до відповідальності за його звірства в Україні», - написала вона. 

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Кременчук
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ракетний удар
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