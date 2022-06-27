Про це повідомляє The Guardian.

"Ця жахлива атака ще раз показала глибину жорстокості та варварства, до яких опустився російський лідер", - сказав Джонсон на саміті G7.

"Знову наші думки з родинами невинних жертв України. Путін повинен усвідомити, що його поведінка лише посилить рішучість Великої Британії та будь-якої іншої країни G7 підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - заявив британський прем'єр-міністр.

Світ притягне кремль до відповідальності за його звірства в Україні. У США прокоментували обстріл Кременчука.

27 червня російські військові завдали ракетного удару по місту Кременчук Полтавської області, є загиблі. Станом на 20 годину 27 червня, за повідомленням Полтавської ОВА, загинуло 10 людей.

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