Глибина жорстокості та варварства. Джонсон відреагував на ракетний обстріл ТРЦ у Кременчуці
Прем'єр-міністр Великої Британії засудив напад у Кременчуці у заяві, зробленій на зустрічі світових лідерів G7 в Баварії
Про це повідомляє The Guardian.
"Ця жахлива атака ще раз показала глибину жорстокості та варварства, до яких опустився російський лідер", - сказав Джонсон на саміті G7.
"Знову наші думки з родинами невинних жертв України. Путін повинен усвідомити, що його поведінка лише посилить рішучість Великої Британії та будь-якої іншої країни G7 підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - заявив британський прем'єр-міністр.
- Світ притягне кремль до відповідальності за його звірства в Україні. У США прокоментували обстріл Кременчука.
- 27 червня російські військові завдали ракетного удару по місту Кременчук Полтавської області, є загиблі. Станом на 20 годину 27 червня, за повідомленням Полтавської ОВА, загинуло 10 людей.
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