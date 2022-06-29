Про це інформує Reuters.

"Щодня я ношу у своєму серці дорогу й стражденну Україну, яку продовжують бичувати варварськими нападами на кшталт того, який здійснили на торговий центр у Кременчуку", – заявив папа Франциск перед натовпом на площі Святого Петра.



Він також розповів про свої невтомні молитви про якнайшвидше завершення війни та закликав усіх продовжувати молитися за мир.



"Нехай Господь відкриє ті шляхи діалогу, які люди або не хочуть, або не можуть знайти. Нехай вони не нехтують українським населенням, яке так страждає", – сказав він.



Нагадаємо, 27 червня російські військові завдали ракетного удару по місту Кременчук Полтавської області. Росіяни влучили у стадіон, а також ТЦ, в якому перебували цивільні. Станом на 20 годину, за повідомленням Полтавської ОВА, загинуло 10 людей. ТЦ був повністю знищений.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив, що в обстріляному Росією ТЦ у Кременчуці перебувала понад тисяча цивільних.

Світові представники та лідери почали активно коментувати такий ракетний удар з боку РФ. Так, державний секретар США Ентоні Блінкен назвав це "звірством". Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сказав: "Ця жахлива атака ще раз показала глибину жорстокості та варварства, до яких опустився російський лідер".

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