ЄСПЛ прийняв позов України проти Росії щодо воєнних злочинів
Європейський суд з прав людини взяв до розгляду позов України проти Росії, цій справі передували чотири інші подання української держави та близько 8500 індивідуальних скарг
Про це повідомила пресслужба Верховної Ради України з посиланням на реліз ЄСПЛ.
"Міждержавна справа "Україна проти Росії (X)" (Заява № 11055/22) стосується тверджень уряду України про масові і грубі порушення прав людини, скоєних РФ в ході військових операцій на території України з 24 лютого 2022 року", - йдеться в повідомленні.
Глава ЄСПЛ Роберт Спано передав справу в четверту секцію суду і поінформував про це Росію.
Загалом на розгляді Європейського суду з прав людини наразі п'ять скарг України проти країни-окупанта. Також у Суді перебуває близько 8500 індивідуальних заяв, пов'язаних із подіями у Криму, на сході України та в Азовському морі.
Україна в позові звинувачує владу Росії в порушеннях Європейської конвенції з прав людини під час вторгнення на суверенну територію України.
Зокрема, йдеться про порушення права на життя, заборони тортур, права на свободу і недоторканність, права на повагу до приватного і сімейного життя, права на свободу думки і вираження, свободу зібрань і асоціацій і право на захист власності.
- 22 червня пресслужба Міністерства цифрової трансформації повідомила, що кожен громадянин, який постраждав від російської агресії, може отримати компенсацію від 5000 до 30 000 євро.
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