Для цього потрібно встигнути подати заяву до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) протягом чотирьох місяців від моменту порушення своїх прав, проте не пізніше від 16 січня 2023 року, — інформує Міністерство цифрової трансформації.

"Від сьогодні сформувати заяву до ЄСПЛ можна онлайн через відповідну електронну систему: espl.com.ua

Система вказує перелік ситуацій, які дають право звернутися до ЄСПЛ: загибель родича, зруйноване житло, поранення, незаконне позбавлення волі, катування, зґвалтування чи насильницьке зникнення людини тощо. Система спрощує подання заяви, бо вже містить усі необхідні поля для заповнення і підказує громадянам, що саме потрібно вказати", - йдеться у повідомленні.

Щоб подати позов до ЄСПЛ, необхідно заповнити форму на сайті, завантажити необхідні документи, видрукувати та надіслати заяву в одному з відділень Укрпошти.

При заповненні заяви автоматично сформується адреса ЄСПЛ, яку необхідно наклеїти на упаковане відправлення у відділенні. Поштові послуги для відправника є безоплатними.

Також можна заповнити заяву за родича, якщо він не може подати її самостійно.

Термін розгляду заяви може становити від одного року, вірогідність отримання компенсації є високою.

"Для отримання консультації зверніться до громадської приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини у вашому місті: https://helsinki.org.ua/advice-centres/", - рекомендують з Мінцифри.

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