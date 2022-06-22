Компенсація від 5 тис. євро. Українці, які постраждали від російської агресії, можуть подати заяву до Європейського суду з прав людини онлайн. Як це зробити
Кожен громадянин, який постраждав від російської агресії, може отримати компенсацію від 5000 до 30 000 євро
Для цього потрібно встигнути подати заяву до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) протягом чотирьох місяців від моменту порушення своїх прав, проте не пізніше від 16 січня 2023 року, — інформує Міністерство цифрової трансформації.
"Від сьогодні сформувати заяву до ЄСПЛ можна онлайн через відповідну електронну систему: espl.com.ua
Система вказує перелік ситуацій, які дають право звернутися до ЄСПЛ: загибель родича, зруйноване житло, поранення, незаконне позбавлення волі, катування, зґвалтування чи насильницьке зникнення людини тощо. Система спрощує подання заяви, бо вже містить усі необхідні поля для заповнення і підказує громадянам, що саме потрібно вказати", - йдеться у повідомленні.
Щоб подати позов до ЄСПЛ, необхідно заповнити форму на сайті, завантажити необхідні документи, видрукувати та надіслати заяву в одному з відділень Укрпошти.
При заповненні заяви автоматично сформується адреса ЄСПЛ, яку необхідно наклеїти на упаковане відправлення у відділенні. Поштові послуги для відправника є безоплатними.
Також можна заповнити заяву за родича, якщо він не може подати її самостійно.
Термін розгляду заяви може становити від одного року, вірогідність отримання компенсації є високою.
"Для отримання консультації зверніться до громадської приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини у вашому місті: https://helsinki.org.ua/advice-centres/", - рекомендують з Мінцифри.
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