Безкоштовні курси з вивчення мови пропонують для українських біженців у Швеції

Про це пишуть на платформі Folkuniversitetet.

Під час вступного курсу заняття відбуватимуться тричі на тиждень. Основна увага курсу буде зосереджена на повсякденній шведській мові, щоб учасники почали розуміти її і використовувати. Швидше за все, після його закінчення можна буде продовжити курс. Зареєструватись можна за посиланням.

Зазначають, що курс призначений для навчання біженців, які виїхали з України під час війни. Людям не потрібен мати номер виданий міграційною службою, але вказують, що варто повідомити коли його нададуть.

У Швеції перебувають 38 тис. українських біженців, третина з них діти.

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