Безкоштовні курси з вивчення мови пропонують для українських біженців у Швеції
У Гетеборзі безкоштовно навчають шведської мови вимушено переміщених людей з України
Про це пишуть на платформі Folkuniversitetet.
Під час вступного курсу заняття відбуватимуться тричі на тиждень. Основна увага курсу буде зосереджена на повсякденній шведській мові, щоб учасники почали розуміти її і використовувати. Швидше за все, після його закінчення можна буде продовжити курс. Зареєструватись можна за посиланням.
Зазначають, що курс призначений для навчання біженців, які виїхали з України під час війни. Людям не потрібен мати номер виданий міграційною службою, але вказують, що варто повідомити коли його нададуть.
- У Швеції перебувають 38 тис. українських біженців, третина з них діти.
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