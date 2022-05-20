У Швеції перебувають 38 тис. українських біженців, третина з них діти, - посол

Про це повідомили на платформі Media Center Ukraine.

"Шведи на 200% з українцями. Постійно. Починаючи з того, що приносять речі для вимушених переселенців, надають їм житло, навіть пропонували здавати кров. Підтримка відчувається і в тому, що постійно і всюди українські прапори, відбуваються демонстрації на підтримку України",- розповів Андрій Плахотнюк.

За його словами, Швеція надає українцям велику підтримку, як на рівні держави, так і для простих людей.

Через російське вторгнення, за даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, за кордон виїхали понад 6,4 млн українців.

У середу, 18 травня, Фінляндія та Швеція офіційно подали заявки на вступ країн до НАТО.

19 травня у Білому домі лідери Швеції та Фінляндії зустрілися із президентом США Джо Байденом, аби обговорити посилення північноатлантичного альянсу.

Фінляндія та Швеція вирішили спільно закуповувати вогнепальну та протитанкову зброю. Таким чином вони планують зміцнювати оборонну співпрацю на тлі подання заявок на вступ до НАТО.

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