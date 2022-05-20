У Швеції перебувають 38 тис. українських біженців, третина з них діти, - посол
12 тисяч дітей виїхали до Швеції через війну в Україні. Загалом в країні перебувають 38 тисяч українських біженців. Такі дані повідомив посол України у Швеції Андрій Плахотнюк
Про це повідомили на платформі Media Center Ukraine.
"Шведи на 200% з українцями. Постійно. Починаючи з того, що приносять речі для вимушених переселенців, надають їм житло, навіть пропонували здавати кров. Підтримка відчувається і в тому, що постійно і всюди українські прапори, відбуваються демонстрації на підтримку України",- розповів Андрій Плахотнюк.
За його словами, Швеція надає українцям велику підтримку, як на рівні держави, так і для простих людей.
Через російське вторгнення, за даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, за кордон виїхали понад 6,4 млн українців.
- У середу, 18 травня, Фінляндія та Швеція офіційно подали заявки на вступ країн до НАТО.
- 19 травня у Білому домі лідери Швеції та Фінляндії зустрілися із президентом США Джо Байденом, аби обговорити посилення північноатлантичного альянсу.
- Фінляндія та Швеція вирішили спільно закуповувати вогнепальну та протитанкову зброю. Таким чином вони планують зміцнювати оборонну співпрацю на тлі подання заявок на вступ до НАТО.
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