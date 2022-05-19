Швеція та Фінляндія будуть разом закуповувати вогнепальну та протитанкову зброю

Про це заявило Міністерство оборони Фінляндії, повідомляє Reuters.

Країни планують активізувати свою співпрацю в оборонних закупівлях, приєднавшись до угоди про придбання протитанкової зброї у шведського виробника зброї Saab Dynamics, дочірньої компанії Saab.

Міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен заявив про підготовку до спільної закупівлі стрілецької зброї, включаючи штурмові гвинтівки, дробовики і зброю для особистого захисту.

Закупівля протитанкової зброї включає ракети, безвідкатні знаряддя, боєприпаси та інше супутнє обладнання.

Так, угода поширюється на протитанкові комплекси NLAW, ручні протитанкові гранатомети Carl-Gustav 84, боєприпаси, а також навчальне обладнання для цієї зброї.

"Спільні закупівлі, що стали можливими завдяки правозастосовним документам, поліпшать доступність критично важливого оборонного обладнання у Фінляндії та Швеції, оскільки країни зможуть працювати на основі однієї і тієї ж комерційної угоди", - йдеться в повідомленні.

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