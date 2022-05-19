Швеція та Фінляндія будуть разом закуповувати вогнепальну та протитанкову зброю
Фінляндія та Швеція вирішили спільно закуповувати вогнепальну та протитанкову зброю. Таким чином вони планують зміцнювати оборонну співпрацю на тлі подання заявок на вступ до НАТО
Про це заявило Міністерство оборони Фінляндії, повідомляє Reuters.
Країни планують активізувати свою співпрацю в оборонних закупівлях, приєднавшись до угоди про придбання протитанкової зброї у шведського виробника зброї Saab Dynamics, дочірньої компанії Saab.
Міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен заявив про підготовку до спільної закупівлі стрілецької зброї, включаючи штурмові гвинтівки, дробовики і зброю для особистого захисту.
Закупівля протитанкової зброї включає ракети, безвідкатні знаряддя, боєприпаси та інше супутнє обладнання.
Так, угода поширюється на протитанкові комплекси NLAW, ручні протитанкові гранатомети Carl-Gustav 84, боєприпаси, а також навчальне обладнання для цієї зброї.
"Спільні закупівлі, що стали можливими завдяки правозастосовним документам, поліпшать доступність критично важливого оборонного обладнання у Фінляндії та Швеції, оскільки країни зможуть працювати на основі однієї і тієї ж комерційної угоди", - йдеться в повідомленні.
- 15 травня Фінляндія прийняла офіційне рішення щодо вступу до НАТО, а 16 травня Швеція оголосила, що подасть заявку на членство в Альянсі.
- 17 травня парламент Фінляндії підтримав вступ до блоку, прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон повідомила, що Фінляндія та Швеція подадуть заявки на вступ 18 травня.
- У середу, 18 травня, Фінляндія та Швеція офіційно подали заявки на вступ країн до НАТО.
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