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OPINION

Безпека Головкома та офіцерів Генштабу має стати пріоритетом влади

Олексій Голобуцький
7 листопада, 2023 вiвторок
12:02
Погляд Олексій Голобуцький

Гадаєте, ФСБ не спробує таки забезпечити продовження ланки неприємностей заради власне оцих наслідків?

Прикра новина: від вибуху гранати вдома в с.Чайки загинув помічник генерала Залужного майор Геннадій Частяков. Його 13-річний син при тому був тяжко поранений.

Новина тим більш прикра, що продовжила дуже неприємну ланку подій: купа негативу на Головкома і спроби дискредитації з різних рівнів; поява в західних ЗМІ тез про протистояння цивільної та військової влади України; активне розкручення цієї теми ворожими пабліками; раптове звільнення командувача ССО без узгодження з ним і з Головкомом; і от тепер — загибель помічника Залужного.

Хтось може вказати, що спосіб, в який загинув майор Частяков, надто показовий — і згадати про демонстративні розправи з невгодними власне в Росії. Інші вже зосередилися власне на явно і демонстративно зіпсованих взаєминах Головкома і Верховного разом з командою та на "рейтингових ревнощах" на тлі розмов про необхідність виборів. Тих, хто одразу повірив в "нещасний випадок — трапилась бойова граната в подарунку з пляшкою і чарками, буває" — дуже небагато. Значно більше тих, хто не зміг визначити для себе, яку версію прийняти.

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Але суто з політичної точки зору (і з точки зору політтехнологій) в інтересах Зеленського (в контексті й внутрішньої політики, і взаємин із закордонними лідерами) зробити все і трохи більше, щоб з Головкомом, кадрами Генштабу, керівниками важливих підрозділів таких випадків більше не траплялось.

Бо якщо "ланку неприємностей", не дай Боже, буде продовжено хоча б чимось... Це однозначно дуже, дуже негативно позначиться на внутрішньоукраїнському рейтингу Зеленського, на довірі суспільства до його команди, на його авторитеті серед лідерів союзників...

Логіка настільки прозора, що очевидна і ворогу теж. Гадаєте, ФСБ не спробує таки забезпечити продовження ланки заради власне оцих наслідків?

Так що безпека офіцерів ГШ, Головкома і його оточення (і родин, звісно) має вже вийти на перший план у влади. Це логічно. Але не факт, що відповідні рішення будуть прийняті.

Джерело

Про автора. Олексій Голобуцький, політолог

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теракт
військові
Володимир Зеленський
ЗСУ
Війна з Росією
Валерій Залужний
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