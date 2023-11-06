Помічника Залужного підірвали у Київській області

Про це Еспресо повідомило поінформоване джерело, подібну інформацію наводила Національна поліція. За інформацією поліції вибух стався у селі Чайки "внаслідок необережного поводження з боєприпасами". Загинув 39-річний військовослужбовець, його 13-річний син тяжко поранений, його шпиталізували.

Водночас наші джерела повідомляють із посиланням на дружину, що чоловік прийшов з подарунками на день народження. При відкритті одного з них стався вибух. Ймовірно, це була коробка з пляшкою та чарками.

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний вже висловився з приводу трагедії.



"Невимовний біль і важка втрата для Збройних Сил України і для мене особисто. Сьогодні за трагічних обставин у свій День народження у родинному колі загинув мій помічник і близький друг, майор Геннадій Частяков. В одному із подарунків спрацював невідомий вибуховий пристрій. У Геннадія залишилися дружина та четверо дітей. Мої глибокі співчуття родині", - написав пан Залужний у своєму телеграм-каналі.

Згодом цю інформацію прокоментували в МВС.

"За тією інформацією, яка надійшла від поліції та слідчо-оперативної групи, що прибула на місце виклику, це був підрив внаслідок необережного поводження з боєприпасом", - повідомила речниця Міністерства внутрішніх справ Мар’яна Рева в етері телеканалу "Еспресо"

За її словами, розпочато досудове розслідування за фактом загибелі людини а також за ст. 263 ККУ "Незаконне поводження з боєприпасами".

"Всі обставини будуть вивчені ретельно та об'єктивно. Зараз інформація надходить в режимі реального часу, тому потрібно дати можливість слідчим попрацювати, зібрати доказову базу, провести всі експертизи, опитування в рамках досудового розслідування. Тоді ми будемо мати об'єктивну картину. 13-річний син за нашими даними зазнав тяжких ушкоджень та перебуває під наглядом лікарів", - додала речниця МВС.

Еспресо.TV слідкує за подіями у режимі реального часу.