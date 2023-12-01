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OPINION

Безугла і Подоляк годують нас лайном

Дана Ярова
1 грудня, 2023 п'ятниця
20:03
Погляд Дана Ярова

Не дозволяйте годувати вас солоною кашею, запевняючи, що вона солодка

Продовжимо уроки цікавої психології.

За часів Радянського Союзу проводились психологічні тести над дітьми. Ну, ви ж всі памʼятаєте найгуманнішу психіатрію у світі.

Так от. Групі дітей давали манну кашу. З 10 дітей двом давали її солону, 8 - солодку.

Після того, як діти починали її їсти, вихователька цікавилась, як дітям каша. Спочатку у тих, у яких була солодка каша. Всі діти казали, що смачна. І тут черга доходила до дітей, яким дали солону кашу. І ці діти також підтверджували, що каша солодка.

Інший експеримент. У кімнату заносили 4 геометричні обʼєкти - 3 чорних, 1 білий.

8 дітей говорили, що обʼєкти всі чорні (їх про це попросили), коли доходила черга до дітей, яких не просили, вони також казали, що обʼєкти чорні.

До чого це я, спитаєте ви мене.

До вчорашнього поста про конфлікт військового керівництва з політичним та заяви пана Подоляка, якого тимчасово дістали з нафталінової шафи, який сказав, що всі вис*ри Марʼяни — це її особиста позиція, а не позиція політичної сили.

Якби Марʼяна після цього просто замовкла, я б залюбки в це повірила.

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А тепер дивіться, як граються з вашою свідомістю. І багато з вас вчора здивовано писали, що репутація військових від її вис*рів не страждає.

Коли вам з дня у день говоритимуть одну й ту ж інформацію під різними кутами, з різних щілин, спочатку ваша свідомість буде пручатись, але з часом ви зрозумієте, що каша була не просто солона, а вона була з лайна.

До речі, чекаю, коли деякі антикорупціонери таки здогадаються, що їх нагодували лайном під час політичного бенкету, хоча обіцяли нагодувати солодкою кашею.

Так працюють інформаційні шторми, які я, ваша слуга, пройшла не один раз.

Можу згадати історію про лобіювання Атомсервісу та титул - "людина Пашинського".

До речі, Атомсервіс зараз не взяв жодного лота. Такий я собі лобіст.

Так от. Не дозволяйте годувати вас солоною кашею, запевняючи, що вона солодка. А тим паче не дозволяйте годувати вас лайном, запевняючи, що це каша. Бо лайна буде багато, на всіх замовлено.

Джерело

Про авторку. Дана Ярова, членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони, а також колегіального органу з питань тилового забезпечення Міноборони, волонтерка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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