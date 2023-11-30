Моя позиція (з котрою багато хто не згоден: Безугла не та особа, що могла б собі дозволити будь-які атаки на Залужного. Чи навіть здійняти порядний скандал довкола генерала. Результат вже бачимо зворотний: Залужний зміцнює популярність і довіру, а "слуги" втрачають (хоча, на мою думку, СН є класичним "одноразово успішним" виборчим проєктом і буде тихо ліквідований – чи тотально оновлений включно з брендом і кадрами – перед реальними виборами, як це вже не раз ставалось з 1994, мабуть).

А от абстрактно зачепити військових загалом як тих, що "не впорались", "не продумали", "не виправдали" Безугла може. Тобто, я вважаю, що головною ціллю був не Головком, а військові як електоральна чи навіть політична група.

Безугла за впливом — ніхто, звичайний ноунейм з мандатом. Отже, вона озвучує не свої думки, а виконує певну поставлену задачу. Очевидно, мета замовників — маргіналізувати тему військових в цілому (і це підтверджується репліками інших владних персон). Зняти сакральність з захисників у воєнний час – бо досі в нас було через війну сакралізовані й військо, і волонтери, і керівництво країни. Першою впала сакральність політичних лідерів – закономірно, бо вони відповідають не тільки і не стільки за війну, скільки за економіку, соціальну сферу, переговори, корупцію та інші речі.

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А військо зберігає найвищий рівень довіри й тільки зміцнюється. Прямими інформаційними атаками це збити неможливо. Нищівної військової поразки, сподіваюсь, не буде вже ніколи в цій війні – тобто, це теж не підважить довіру до військових.

Тому, мабуть, і бачимо спроби всю тему "прибити до землі" отакими банальними скандальними наїздами. Тим, що нормально в сучасному політичному дискурсі (вкрав-не вкрав, зробив-не зробив, написав-не написав, мав право-не мав) і досі було ненормальним у військовому дискурсі. Скандали без причин, без конкретних наслідків – просто щоб хоч трошки похитнути рейтинги військових в принципі.

Ну, і логічно для замовників активності Безуглої — спробувати давно апробований механізм "перекидання негативу на когось і обнулення" (це ще від часів Кучми прекрасно працювало на різних рівнях політики). Тобто, як мінімум перекинути частково і на військових відповідальність і негатив, які зараз падають суто на владну команду. Очевидно, якісь закриті рейтинги та фокус-групи показують геть неприємні результати. Як мінімум, закономірно високий рівень розчарування не війною, не успіхами ЗСУ, а роботою тилу. Логічно, що з цим щось пробують робити.

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Якщо вдасться, то спробують в деяких моментах навіть повністю перекласти негатив на Головкома і вищих офіцерів. Ймовірно, команда політтехнологів оцінила це як вигідний крок для рейтингів – акуратно, непрямо, не з офіційних джерел накинути суспільству версію, що це тільки Головком вимагає зниження мобілізаційного віку до 25, решта проти. Добре б переконати бодай частину аудиторії офіційного медіа, що це саме Головком вимагає 20 000 мобілізованих щомісяця – тож з точки зору політичного іміджу йому і виступати Молохом, котрий вимагає крові молодих українців. В цю ланку вигідних для рейтингу вкидів добре вкладається і закид, що саме Головком не дав жодного плану війни на 2024 (хоча Зеленський буквально кількома днями раніше публічно заявив, що має власний такий план як Верховний Головком). Тож, відповідно, коли зайде мова про мирні переговори через неможливість розвитку контрнаступу, виборцям вкажуть саме на Залужного як на головного винуватця такого страшного розчарування. Влада винна лиш частково – бо сподівалась на нього.

Головний подразник для подібних спроб злити на військових накопичений і ще тільки очікуваний негатив та розхитати підтримку — якраз високий і непохитний рівень довіри суспільства до Головкома і військових. І, відповідно, їхній потенційно високий електоральний рейтинг (у владі не забувають улюблену вже примовку українців "ось прийдуть хлопці з фронту..." і пробують щось вдіяти з загрозою превентивно).

І якщо саме такі тези вперто раз за разом пробує запустити в суспільство Безугла – то не надто схоже, щоб замовником виступала умовна Росія.

Щодо долі самої Безуглої, то її викинуть з Комітету ВР, можливо, навіть з фракції (на підкреслення, що це була суто її приватна позиція). Але загалом задачу первинного вкиду Безугла виконала.

Теперішнього обговорення ми не могли собі уявити ще рік тому – цілковито ж абсурдна тема. Хоча загалом все ж ціль "інформаційної спецоперації" не так Головком, як військові в цілому – потенційно добре організована група майбутніх політичних суперників. Хоча в нас ніякої версії не можна виключати.

Свою роль Безугла зіграла успішно. Портал до пекла "винні також і військові" прочинено…

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Про автора. Олексій Голобуцький, політолог

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