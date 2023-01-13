Біатлон: чоловіча збірна України фінішувала 6-ю в естафеті Кубка світу. Це найкращий показник сезону
У рамках 5 етапу Кубка світу відбулася чоловіча естафета, де збірна України фінішувала на 6-й позиції
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Українську збірну в естафеті презентували Артем Прима, Денис Насико, Богдан Цимбал та Антон Дудченко. Українці фінішували на 6-й позиції. Наші спортсмени використали 7 запасних патронів.
Перемогу в естафеті здобула команда Норвегії. Вони пройшли дистанцію за 1 годину 10 хвилини і 51,4 сек. На рахунку скандинавів 1 штрафне коло.
Сьогоднішній результат - найкращий української команди в поточному сезоні. Естафету в Контіолахті Україна завершила 9-ю, в Хохфільцені – 12-ю.
Кубок світу
Естафета. Чоловіки
13 січня
1. Норвегія (1 штрафне коло + 7 запасних патронів) 1:10:51,4
2. Німеччина (0+4) +20,1
3. Франція (1+7) +55,6
4. Швеція (1+15) +1:49,3
5. Італія (0+10) +1:56,8
6. Україна (0+7) +2:06,8
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