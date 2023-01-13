Біатлон: чоловіча збірна України фінішувала 6-ю в естафеті Кубка світу. Це найкращий показник сезону

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Українську збірну в естафеті презентували Артем Прима, Денис Насико, Богдан Цимбал та Антон Дудченко. Українці фінішували на 6-й позиції. Наші спортсмени використали 7 запасних патронів.

Перемогу в естафеті здобула команда Норвегії. Вони пройшли дистанцію за 1 годину 10 хвилини і 51,4 сек. На рахунку скандинавів 1 штрафне коло.

Сьогоднішній результат - найкращий української команди в поточному сезоні. Естафету в Контіолахті Україна завершила 9-ю, в Хохфільцені – 12-ю.

Кубок світу

Естафета. Чоловіки

13 січня

1. Норвегія (1 штрафне коло + 7 запасних патронів) 1:10:51,4

2. Німеччина (0+4) +20,1

3. Франція (1+7) +55,6

4. Швеція (1+15) +1:49,3

5. Італія (0+10) +1:56,8

6. Україна (0+7) +2:06,8

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