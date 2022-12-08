Біатлон: розклад 2-го етапу Кубка світу
Сьогодні, 8 грудня, стартує 2-й етап Кубка світу з біатлону
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Кубок світу
2-й етап. Хохфільцен, Австрія
8 грудня
14:10 Спринт 7,5 км, жінки
9 грудня
13:45 Спринт 10 км, чоловіки
10 грудня
11:30 Гонка переслідування 10 км, жінки
13:40 Естафета 4х7.5 км, чоловіки
11 грудня
11:30 Естафета 4х6 км, жінки
14:15 Гонка переслідування 12.5 км, чоловіки
Транслятор - "Суспільне Спорт"
- 29 листопада у фінському Контіолахті чоловічою індивідуальною гонкою на 20 км стартував новий сезон Кубка світу.
- На першому етапі Кубка світу в Контіолахті українець Антон Дудченко піднявся з 59-ї на 18-ту позицію у гонці переслідування.
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