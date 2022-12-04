Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Контіолахті (Фінляндія) Дудченко невдало виступив у спринті та стартував у пасьюті 59-м. На чотирьох вогневих рубежах українець припустився лише одного промаху та здійснив найбільший прорив серед усіх учасників гонки. Він фінішував 18-м та став найкращим з представників збірної України.

Переможцем став норвежець Йоганнес Бьо, який був найкращим й у спринті. Другим виявився його співвітчизник Стурла Легрейд, третім - француз Емільєн Жаклен.

Кубок світу

1-й етап

Контіолахті, Фінляндія

4 грудня

Чоловіки. Гонка переслідування, 12,5 км

1. Йоганнес Бе (Норвегія) - 32.44.4 (3 штрафних кола)

2. Стурла Легрейд (Норвегія) - відставання 19,2 (2)

3. Емільєн Жаклен (Франція) - 47,3 (2)

18. Антон Дудченко (Україна) - 2.45,8 (1)

34. Богдан Цимбал (Україна) - 3.44,7 (3)

40. Тарас Лесюк (Україна) - 3.55,7 (3)

42. Артем Прима (Україна) - 4.18,9 (5)

29 листопада у фінському Контіолахті чоловічою індивідуальною гонкою на 20 км стартував новий сезон Кубка світу.

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