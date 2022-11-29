Про це повідомляє Еспресо.TV.

Стартову гонку сезону виграв швед Мартін Понсілуома, який подолав дистанцію 20 км за 49 хв. 36,5 сек. Срібний призер Ніклас Хартвег з Канади стріляв без промахів, однак відстав від переможця на 37,2 сек. Бронзу виграв Давід Цобель з Німеччини.

Кращим з українців став Антон Дудченко, який з 3 штрафними хвилинами програв біатлоністу зі Швеції 4 хв 17,8 сек.

Кубок світу

1-й етап

Контіолахті (Швеція)

29 листопада

Чоловіки

Індивідуальна гонка, 20 км

1. Мартін Понсілуома (Швеція) 49:36,5 91 штрафна хвилина)

2. Ніклас Хартвег (Канада) відставання - 37,2 (0)

3. Давід Цобель (Німеччина) - 59,3 (0)

30. Антон Дудченко (Україна) - 4.17,8 (3)

31. Богдан Цимбал (Україна) - 4.31,5 (2)

40. Тарас Лесюк (Україна) - 5.02,2 (2)

64. Денис Насико (Україна) - 6.53,4 (3)

29 листопада олімпійська чемпіонка Віта Семеренко заявила, що інформація про завершення нею кар'єри не відповідає дійсності.

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