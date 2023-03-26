Біатлон: Збірна України після найгіршого сезону в історії позбулася тренера
Олександр Кравченко залишив посаду старшого тренера жіночої збірної України з біатлону
Про це президент Федерації біатлону України Іван Крулько заявив у коментарі Суспільне.Спорт.
За його словами, словак Юрай Санітра продовжить тренувати чоловічі збірну, а Олександр Кравченко залишить жіночу команду після того, як Україна вперше у своїй історії не здобула за сезон жодної медалі Кубка світу та чемпіонату світу.
"Якщо ми говоримо про чоловічу збірну, то Юрай Санітра продовжить роботу. Ми йому довіряємо в тій методиці, яку він проводить. Багато спортсменів молодих явно зросли – це важливо", - сказав Крулько.
Він відмовився називати ім'я нового тренера жіночої команди та лише повідомив, що це буде український фахівець.
"Стосовно жіночої команди, то в нас буде новий тренерський штаб. Але по прізвищах ми оголосимо після засідання тренерської ради та президії Федерації біатлону України, яка повинна ці рішення затвердити. В жіночій команді планується омолодження складу та стосовно тренерів будуть зміни. Це будуть вітчизняні спеціалісти. Президія ФБУ має відбутися в першій половині квітня", - розповів Крулько.
Збірна України вперше за весь час участі у Кубку світу та чемпіонатах світу, в яких вона змагається з 1992 року, не змогла здобути за сезон жодної медалі.
Найкращим результатом українців у сезоні 2022/23 виявилося п'яте місце Дмитра Підручного в спринті на чемпіонаті світу в німецькому Обергофі.
- 19 березня стало відомо, що збірна України з біатлону вперше в історії не змогла здобути жодної медалі Кубка світу впродовж сезону.
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