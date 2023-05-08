Бігли за Незламних: у Горішніх Плавнях відбувся благодійний забіг на підтримку українських ветеранів та ветеранок

Забіг організувала гірнича компанія Ferrexpo, яка володіє Полтавським, Єристівським та Біланівським гірничо-збагачувальними комбінатами. Учасникам забігу та всім, хто прийшов за них вболівати, подякував голова правління ПрАТ “Полтавський ГЗК” Віктор Лотоус.

“Спасибі, що підтримали захід, спрямований на підтримку українських військових, які ціною власного здоров’я стоять на захисті кордонів нашої України. Думаю, що після сьогоднішнього заходу значно побільшає людей, які вважатимуть спорт основою повсякденного життя” - зауважив керівник.

Одягнені у футболки від компанії після розминки бігуни стартували кожен на своїй дистанції – 1, 3 та 5 км. Серед учасників забігу були мешканці міста Горішні Плавні, Кременчука, Полтави, Києва, переселенці з Краматорська, Бахмута, Донецька та інших міст, пенсіонери та військові.

Єдиною умовою участі був донат на користь благодійної ініціативи “Протези для Незламних”, яка збирає 100 мільйонів гривень на закупівлю надсучасних біонічних протезів для українців, що постраждали від російської війни проти України. Протези закуповують і безкоштовно встановлюють у Національному реабілітаційному центрі “Незламні”, що діє на базі Першого медобʼєднання Львова.

Завдяки донатам учасників під час заходу було зібрано майже 100 тисяч гривень. У компанії Ferrexpo пообіцяли подвоїти цю суму.

Наймолодшою учасницею забігу стала дівчинка Варя, яка народилась того року. Її сімʼя - переселенці з Харкова - здолала дистанцію пішки. Найстаршим на забігові став пенсіонер Анатолій, якому понад 80 років. Він обрав для себе дистанцію 1 км і зміг її здолати.

Під час забігу згадували і про тих, хто у полоні. Зокрема, деякі з учасників бігли із відповідними написами на футболках.

“Бігли сьогодні у футболках з написом “Біжу за Азов”, бо ще понад 100 бійців Азову знаходяться в полоні. Це військові, які боронили Маріуполь під час блокади й дуже довго не підпускали ворога. Але саме бійців Азову дуже довго не міняють” - розповів Михайло Бойко, один з учасників забігу.

Михайло Бойко із другом

Трійку призерів у кожній із дистанцій було відзначено пам’ятними подарунками. Абсолютно кожен учасник отримав медаль за активну громадянську позицію й бажання допомагати тим, хто ризикує власним життям, захищаючи нашу країну від збройної агресії Росії.

Під час забігу також було оголошено про розширення компанією Ferrexpo програми підтримки українських ветеранів та ветеранок. Загальна сума програми - 39 мільйонів гривень. ЇЇ мета - підтримати 700 співробітників і співробітниць Ferrexpo, які зараз несуть службу у Збройних силах України. У рамках програми після демобілізації такі співробітники та їхні сімʼї отримають фізичну й психологічну реабілітацію, підтримку соціальної адаптації, професійну перепідготовку, санаторно-курортне лікування, протезування тощо, щоб якомога швидше повернутися до життя в нових реаліях та в робоче середовище.