"Біль дружнього народу - наш біль": Зеленський прокоментував вибух у Стамбулі
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття народу Туреччини через вибух в центрі Стамбулу, внаслідок якого загинуло щонайменше 6 людей
Про це глава держави написав у twitter.
"З глибоким сумом дізнався про значну кількість загиблих і поранених під час вибуху, що стався у Стамбулі. Висловлюю співчуття близьким загиблих і бажаю якнайшвидшого одужання пораненим. Біль дружнього турецького народу – наш біль", - висловив співчуття Зеленський.
- У неділю, 13 листопада, в центрі турецького міста Стамбул на пішохідній туристичній вулиці Істікляль пролунав вибух. Наразі відомо про 6 загиблих та 53 поранених. Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що вибух може бути терористичним актом.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.92
Купівля 39.92Продаж 40.64
-
EUR
Купівля 39.73Продаж 40.94
- Актуальне
- Важливе