"Біль дружнього народу - наш біль": Зеленський прокоментував вибух у Стамбулі

Про це глава держави написав у twitter.

"З глибоким сумом дізнався про значну кількість загиблих і поранених під час вибуху, що стався у Стамбулі. Висловлюю співчуття близьким загиблих і бажаю якнайшвидшого одужання пораненим. Біль дружнього турецького народу – наш біль", - висловив співчуття Зеленський.

У неділю, 13 листопада, в центрі турецького міста Стамбул на пішохідній туристичній вулиці Істікляль пролунав вибух. Наразі відомо про 6 загиблих та 53 поранених. Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що вибух може бути терористичним актом.

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