Про це повідомляє The Guardian із посиланням на лист Bild до працівників.

Поки не має точної інформації про кількість співробітників, які підуть під скорочення та заміну на штучний інтелект, але мова може йти навіть про сотні звільнень.

"Газета, на жаль, попрощається з колегами, які в цифровому світі може виконувати штучний інтелект та/або автоматизовані процеси", - йдеться у повідомленні.

Штучний інтелект повинен замінити працівників у рамках програми скорочення витрат на 100 млн євро. Планується, що ШІ замінить редакторів, персонал друкованого виробництва, коректорів та фоторедакторів.