Bild планує звільнити низку працівників редакції та замінити їх штучним інтелектом
Одне з найпопулярніших німецьких видань Bild збирається замінити низку працівників штучним інтелектом
Про це повідомляє The Guardian із посиланням на лист Bild до працівників.
Поки не має точної інформації про кількість співробітників, які підуть під скорочення та заміну на штучний інтелект, але мова може йти навіть про сотні звільнень.
"Газета, на жаль, попрощається з колегами, які в цифровому світі може виконувати штучний інтелект та/або автоматизовані процеси", - йдеться у повідомленні.
Штучний інтелект повинен замінити працівників у рамках програми скорочення витрат на 100 млн євро. Планується, що ШІ замінить редакторів, персонал друкованого виробництва, коректорів та фоторедакторів.
- 14 червня повідомлялось, що Google запускає дві нові функції на основі штучного інтелекту, які стануть корисними під час розміщення реклами у сервісах компанії.
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