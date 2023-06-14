Google запустив нові функції для рекламодавців на основі штучного інтелекту
Google запускає дві нові функції на основі штучного інтелекту, які стануть корисними під час розміщення реклами у сервісах компанії
Про це повідомляє Reuters.
У компанії заявили, що одна з нових функцій - Demand Gen - використовуватиме штучний інтелект для розміщення фото- та відеореклами рекламодавця на кількох платформах Google, таких як Gmail, канал в YouTube і Shorts.
Відтепер штучний інтелект позбавить рекламодавців необхідності думати про те, де вони повинні розміщувати свою рекламу.
Як зазначають в Google, друга нова функція за допомогою штучного інтелекту шукатиме найкращі місця розміщення реклами, щоб збільшити кількість переглядів відео бренду.
Раніше Google вже представляв інструменти штучного інтелекту для рекламодавців, але тепер він використовує цю технологію, щоб допомогти брендам досягти більш конкретних цілей для своїх оголошень. У компанії повідомили, що за допомогою нового інструменту бренди отримали в середньому на 40% більше переглядів відео.
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