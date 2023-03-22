Конкурент ChatGPT: Google запустила чат-бот Bard
У вівторок техногігант Google почав розгортати чат-бот Bard, намагаючись конкурувати з популярним ChatGPT від OpenAI
Про це пише Financial Times.
Google запустила свого чат-бота Bard, намагаючись конкурувати з популярним ChatGPT від OpenAI.
У вівторок технологічний гігант розпочав запуск чат-бота, свій перший окремий продукт зі штучного інтелекту для споживачів. Google заявила, що Bard, який надає відповіді на текстові запитання, буде працювати окремо від її пошукової системи.
В останні тижні генеративний ШІ Bard також був інтегрований у програми, такі як Google Workspace, включаючи Google Docs і Gmail, і програмне забезпечення Microsoft Office 365, а також у популярні застосунки, такі як Duolingo, що дозволило мільйонам людей почати взаємодіяти з цією технологією.
У Google заявили, що Bard генеруватиме відповіді лише англійською мовою, а не комп'ютерним кодом чи іншими мовами, і надаватиме доступ за принципом "хто перший прийшов - той і отримав" користувачам, які зареєструються у списку очікування у США та Великій Британії.
- До найпоширенішого програмного забезпечення Microsoft 365 додають технологію, яка базується на тій самій моделі вивчення мови, що і ChatGPT. Вона називатиметься Copilot.
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