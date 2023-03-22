Конкурент ChatGPT: Google запустила чат-бот Bard

Про це пише Financial Times.

Google запустила свого чат-бота Bard, намагаючись конкурувати з популярним ChatGPT від OpenAI.

У вівторок технологічний гігант розпочав запуск чат-бота, свій перший окремий продукт зі штучного інтелекту для споживачів. Google заявила, що Bard, який надає відповіді на текстові запитання, буде працювати окремо від її пошукової системи.

В останні тижні генеративний ШІ Bard також був інтегрований у програми, такі як Google Workspace, включаючи Google Docs і Gmail, і програмне забезпечення Microsoft Office 365, а також у популярні застосунки, такі як Duolingo, що дозволило мільйонам людей почати взаємодіяти з цією технологією.

У Google заявили, що Bard генеруватиме відповіді лише англійською мовою, а не комп'ютерним кодом чи іншими мовами, і надаватиме доступ за принципом "хто перший прийшов - той і отримав" користувачам, які зареєструються у списку очікування у США та Великій Британії.