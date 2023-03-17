Microsoft додає аналог ChatGPT до свого програмного забезпечення

Про це інформує BBC.

Copilot буде вбудовано у такі програми, як-от Word, Excel, PowerPoint і Outlook. До його функцій входять:

резюмування ключових моментів розмови, проведеної в застосунку для нарад Teams, та надання підсумків для тих, хто доєднується до зустрічі пізніше або взагалі не приходить на неї

створення презентацій у PowerPoint, включно із зображеннями з підказок

створення електронних листів

аналіз довгих потоків електронних листів і документів

створення графіків і зведень даних у застосунку Excel

За словами керівниці Microsoft Сатьї Наделли, ця технологія "фундаментально змінить спосіб нашої роботи". Проте наразі фірма визнає, що Copilot припускається помилок.

"Ми всі хочемо зосередитися на 20% нашої роботи, яка справді має значення, але 80% нашого часу займає напружена робота, яка нас обтяжує. Copilot полегшує навантаження", - ідеться у заяві Microsoft.