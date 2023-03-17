Microsoft додає аналог ChatGPT до свого програмного забезпечення
До найпоширенішого програмного забезпечення Microsoft 365 додають технологію, яка базується на тій самій моделі вивчення мови, що і ChatGPT. Вона називатиметься Copilot
Про це інформує BBC.
Copilot буде вбудовано у такі програми, як-от Word, Excel, PowerPoint і Outlook. До його функцій входять:
- резюмування ключових моментів розмови, проведеної в застосунку для нарад Teams, та надання підсумків для тих, хто доєднується до зустрічі пізніше або взагалі не приходить на неї
- створення презентацій у PowerPoint, включно із зображеннями з підказок
- створення електронних листів
- аналіз довгих потоків електронних листів і документів
- створення графіків і зведень даних у застосунку Excel
За словами керівниці Microsoft Сатьї Наделли, ця технологія "фундаментально змінить спосіб нашої роботи". Проте наразі фірма визнає, що Copilot припускається помилок.
"Ми всі хочемо зосередитися на 20% нашої роботи, яка справді має значення, але 80% нашого часу займає напружена робота, яка нас обтяжує. Copilot полегшує навантаження", - ідеться у заяві Microsoft.
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