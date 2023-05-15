Про це повідомило видання Bloomberg.

Перша нова функція компанії Alphabet Inc. називається "Про це зображення" і надає додаткові дані про те, коли зображення або схожі зображення були вперше проіндексовані Google, де вони вперше зʼявилися і де ще є в інтернеті.

Зокрема додається, що Google позначатиме кожне зображення, згенероване штучним інтелектом, створене його інструментами, і компанія працюватиме з іншими платформами та сервісами, щоб переконатися, що вони також додають помітку до файлів, які вони випускають. Також додається, що за новими правилами працюватимуть Midjourney і Shutterstock.

Читайте також: Google в Україні відкриває курс про штучний інтелект для розвитку бізнесу

Походження зображень в Інтернеті стає все більш актуальною проблемою в епоху штучного інтелекту, і є кілька стартапів, які працюють над створенням інструментів перевірки та автентифікації. Наприклад, компанія Truepic Inc., яку підтримує Microsoft, пропонує системи, які гарантують, що зображення не піддається маніпуляціям.

Також журналісти зазначають, що нові функції Google, які впроваджуються протягом цього року, є порівняно менш технологічними, хоча вони можуть мати більший позитивний вплив за достатньої підтримки галузі.