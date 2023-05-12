Компанія Meta почала тестувати рекламні інструменти на основі штучного інтелекту
У компанії Meta Platforms Inc заявили про початок тестування рекламних інструментів на основі штучного інтелекту, які можуть створювати такий контент, як фонові зображення і варіації написаного тексту
Про це повідомляє Reuters.
Керівники Meta заявили, що обрана група рекламодавців буде запрошена поекспериментувати з інструментами на "тестовому майданчику", який компанія називає "Пісочницею ШІ".
Також додається, що вони відмовилися уточнювати, яка саме кількість рекламодавців матиме доступ до цього майданчика, зазначивши, що група буде невеликою.
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За їхніми словами, Meta планує надати доступ більшій кількості рекламодавців у липні та інтегрувати деякі функції в рекламні продукти загального призначення пізніше цього року.
Зокрема повідомляється, що це оголошення знаменує собою перший крок власника Facebook та Instagram до розгортання продуктів, які використовують технологію генеративного штучного інтелекту, що обробляє величезні масиви набутих даних для створення нового контенту, такого як проза, мистецтво та програмний код.
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