Білецький: шина не є забороненим предметом на масових акціях

Таку думку засновник і перший командир добровольчого полку "Азов", а нині голова політичної партії "Національний корпус" Андрій Білецький висловив під час мітингу на столичній вулиці Банковій в суботу, 14 серпня 2021 року, передає Еспресо.TV.



"Шина на дану хвилину не є забороненим предметом за жодним державним списком заборонених предметів. Це не наркотики, і не зброя, не горюча і не вибухова речовина. І таким чином не ми порушуємо", - сказав Білецький після того ях вщухла шарпанина "нацкорпусівців" з правоохоронцями, що перекрили прохід до ОфІсу президента Зеленського.



"Для чого роблять? А я вам скажу для чого: для того щоб як у Білорусі, для того щоби люди звикли ходити як вівці і одне одному говорити "Не порушуймо протест. Не приностьте шини. Ідуть туди - пройдіть 3 тисяч чоловік через кордон в одну людину", - зазначив політик.



"Привчають елементарно бути вівцям. Для того щоб потім, коли вийде 100 тисяч, (владі - ред.) не було чого боятися", - наголосив Білецький.





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