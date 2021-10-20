Били чоловіка металевим ломом по голові: двом столичним поліцейським оголосили підозру в перевищенні повноважень

Про це повідомляє сайт Офісу генпрокурора.



За даними слідства, у лютому 2021 року під час затримання особи у Києві поліцейські застосували силу, що явно не відповідала ситуації.



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Чоловіка, який не чинив опору, поліцейські били металевим ломом по голові та тулубу, внаслідок чого постраждалий знепритомнів. Після цього поліцейські привели чоловіка до тями та продовжили побиття - били руками і ногами та заламувати пальці.



Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Головне слідче управління ДБР. Вирішується питання про запобіжні заходи підозрюваним.













Нагадаємо, раніше підполковнику поліції на Харківщині повідомили про підозру в катуванні.