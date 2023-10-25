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Білий дім звинувачує республіканців у міжусобних війнах, які затримують підтримку Ізраїлю та України

25 жовтня, 2023 середа
02:07
Світ Білий дім

Речник Білого дому Ендрю Бейтс заявив, що факт того, що республіканці не можуть об'єднатись навколо одного кандидата у спікери палати представників, затримує пропозицію президента США Джо Байдена про додаткові $105 млрд на підтримку Ізраїлю та України

Про це повідомляє CNN.

У своїй заяві Речник Білого дому Ендрю Бейтс звинувачує Республіканську партію США за те, що їхні міжусобиці щодо обрання кандидата у спікери палати представників США несуть загрозу припинення роботи уряду, який може відбутись 17 листопада, якщо Конгрес не зможе досягти згоди щодо розширення федерального фінансування.

Бейтс сказав, що республіканці віддають перевагу війнам між собою, а не розгляду пропозиції президента США Джо Байдена про додаткові витрати на суму $105 млрд на підтримку Ізраїлю та України, фінансування охорони кордонів США та зміцнення армії Тайваню.

"Тепер Палата представників Республіканської партії загрузла в, здавалося б, нескінченних вказівках і змаганнях, щоб зайняти найкрайніші позиції, які тільки можна собі уявити, будь то підтримка радикальної загальнонаціональної заборони абортів, скасування пільг Medicare і соціального страхування, виступ проти права на шлюб або підтримка небезпечних теорій змови. про вибори 2020 року. Зараз у нас залишилося 24 дні до припинення роботи республіканців у Палаті представників", – зазначив Бейтс.

  • Конгресмен Том Еммер, якого республіканська партія США обрала новим кандидатом на посаду спікера палати представників, відмовився від участі у боротьбі за посаду за кілька годин після висунення кандидатури.
     
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