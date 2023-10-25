Новообраний кандидат на посаду спікера палати представників США відмовився від боротьби за пост
Конгресмен Том Еммер, якого республіканська партія США обрала новим кандидатом на посаду спікера палати представників, відмовився від участі у боротьбі за посаду за кілька годин після висунення кандидатури
Про це пише CNN, з посиланням на офіційне джерело.
Член палати представників Том Еммер відмовився від боротьби за посаду спікера палати представників США, лише за кілька годин після того, як став кандидатом від Республіканської партії на цю посаду.
Представник Республіканської партії Ленс Гуден сказав, що очікує ще одне голосування за кандидатів на посаду після відмови новообраного кандидата від партії Тома Еммера. Він зазначив, що конференція Республіканської партії бере коротку паузу перед прийняттям рішення про подальші дії.
Гуден додав, що є імовірність скасування форуму кандидатів, щоб дозволити розширити список кандидатур, але республіканці в палаті представників досі не об’єднались навколо одного кандидата в спікери.
За кілька годин до цього конгресмен Том Еммер від Міннесоти став останнім кандидатом на посаду спікера палати представників від республіканців після того, як члени Республіканської партії провели багатораундове таємне голосування у вівторок, 25 жовтня, вранці, повідомляло CNN.
Еммер переміг групу з семи інших республіканців, щоб отримати цю посаду.
Повідомлялось, що Том Еммер у листі до своїх колег, оприлюдненому в суботу, заявив, що бажає стати спікером з метою здійснення "історичних змін". Також зазначається, що раніше Кевін Маккарті підтримав республіканця, що дало швидкий поштовх його кандидатурі.
- 4 жовтня палата представників відправила у відставку Кевіна Маккарті з посади спікера нижньої палати конгресу США.
- 11 жовтня кандидатом на посаду спікера палати представників США від республіканської партії став Стів Скаліз. За підсумками таємного голосування, 113 голосів віддали за Стіва Скаліза та 99 – за Джима Джордана. 13 жовтня він раптово відмовився від своєї кандидатури, через розбіжності з однопартійцями.
- Після цього члени республіканської партії США обрали конгресмена Джордана кандидатом на посаду спікера палати представників.
- 18 жовтня Джордан вдруге не набрав потрібну кількість голосів під час голосування за нового спікера палати представників США.
- 20 жовтня Республіканська партія заявила, що більше не підтримуватиме кандидатуру Джима Джордана на посаду спікера. Кілька депутатів висунули власні кандидатури, зокрема голова Республіканського дослідницького комітету Кевін Херн, та депутат Джоді Аррінгтон.
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