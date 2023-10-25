Новообраний кандидат на посаду спікера палати представників США відмовився від боротьби за пост

Про це пише CNN, з посиланням на офіційне джерело.

Член палати представників Том Еммер відмовився від боротьби за посаду спікера палати представників США, лише за кілька годин після того, як став кандидатом від Республіканської партії на цю посаду.

Представник Республіканської партії Ленс Гуден сказав, що очікує ще одне голосування за кандидатів на посаду після відмови новообраного кандидата від партії Тома Еммера. Він зазначив, що конференція Республіканської партії бере коротку паузу перед прийняттям рішення про подальші дії.

Гуден додав, що є імовірність скасування форуму кандидатів, щоб дозволити розширити список кандидатур, але республіканці в палаті представників досі не об’єднались навколо одного кандидата в спікери.

За кілька годин до цього конгресмен Том Еммер від Міннесоти став останнім кандидатом на посаду спікера палати представників від республіканців після того, як члени Республіканської партії провели багатораундове таємне голосування у вівторок, 25 жовтня, вранці, повідомляло CNN.

Еммер переміг групу з семи інших республіканців, щоб отримати цю посаду.

Повідомлялось, що Том Еммер у листі до своїх колег, оприлюдненому в суботу, заявив, що бажає стати спікером з метою здійснення "історичних змін". Також зазначається, що раніше Кевін Маккарті підтримав республіканця, що дало швидкий поштовх його кандидатурі.