Республіканці обрали кандидата на посаду спікера палати представників США
Кандидатом на посаду спікера палати представників США від республіканської партії став Стів Скаліз
Про це пише CNN.
За підсумками таємного голосування, 113 голосів віддали за Стіва Скаліза та 99 - за Джима Джордана.
Попри те, що Скаліз переміг завдяки більшій кількості голосів, аби отримати посаду спікера йому знадобиться значно більше - а саме 217 голосів на фінальному голосуванні.
Поки неясно, коли повний склад палати проведе голосування за нового спікера, але воно може відбутися вже в наступну середу, 18 жовтня.
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- 4 жовтня палата представників відправила у відставку Кевіна Маккарті з посади спікера нижньої палати Конгресу США.
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