Республіканці обрали кандидата на посаду спікера палати представників США

Про це пише CNN.

За підсумками таємного голосування, 113 голосів віддали за Стіва Скаліза та 99 - за Джима Джордана.

Попри те, що Скаліз переміг завдяки більшій кількості голосів, аби отримати посаду спікера йому знадобиться значно більше - а саме 217 голосів на фінальному голосуванні.

Поки неясно, коли повний склад палати проведе голосування за нового спікера, але воно може відбутися вже в наступну середу, 18 жовтня.