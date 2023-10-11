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Республіканці обрали кандидата на посаду спікера палати представників США

11 жовтня, 2023 середа
20:52
Світ Прапор США

Кандидатом на посаду спікера палати представників США від республіканської партії став Стів Скаліз

Про це пише CNN.

За підсумками таємного голосування, 113 голосів віддали за Стіва Скаліза та 99 - за Джима Джордана. 

Попри те, що Скаліз переміг завдяки більшій кількості голосів, аби отримати посаду спікера йому знадобиться значно більше - а саме 217 голосів на фінальному голосуванні.

Поки неясно, коли повний склад палати проведе голосування за нового спікера, але воно може відбутися вже в наступну середу, 18 жовтня.

  • 30 вересня Кевін Маккарті заявив, що гроші на допомогу Україні мають бути виключені із законопроєкту про додаткові витрати, щоб запобігти шатдауну.
  • Уряд був на межі закриття, оскільки Маккарті заявив, що планує голосувати в останню хвилину перед опівніччю.
  • 1 жовтня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про тимчасове фінансування уряду на 45 діб схвалений сенатом та палатою представників. Перед підписанням голова Білого дому виступив із заявою про те, що в угоді немає нового фінансування для продовження підтримки України.
  • 4 жовтня палата представників відправила у відставку Кевіна Маккарті з посади спікера нижньої палати Конгресу США.
США
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