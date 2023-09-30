Уряд США на межі закриття, оскільки Маккарті планує голосування в останню хвилину перед опівніччю
Закриття уряду Сполучених Штатів Америки матиме наслідки для всієї країни, від авіаперевезень до чистої питної води, багато урядових операцій зупиняться, хоча послуги, які вважаються важливими для громадської безпеки, продовжуватимуть надаватися і надалі
Федеральні відомства проводять останні приготування, уряд на межі закриття, а законодавці Конгресу намагаються встигнути до критичного суботнього дедлайну, оскільки Маккарті планує голосування в останню хвилину перед опівніччю.
У суботу Палата представників проголосує за 45-денний законопроект про короткострокові витрати, і він включатиме допомогу на ліквідацію наслідків стихійних лих, про яку просив Білий дім.
Законопроект не включатиме 6 млрд доларів на допомогу Україні - ключової поступки, якої вимагали багато республіканців у Палаті представників, що завдасть удару по союзниках Володимира Зеленського, який лобіював у Конгресі на початку цього місяця питання про додаткову допомогу.
Відповідаючи на запитання, чи стурбований він тим, що члени Конгресу, зокрема республіканець Метт Ґаєц з Флориди, можуть спробувати усунути його з посади через цей законопроєкт, Маккарті відповів: "Якщо мені доведеться ризикувати своєю роботою, щоб відстоювати інтереси американської громадськості, я це зроблю".
Боротьба між республіканцями в Палаті представників відіграла центральну роль у тому, що Конгрес опинився в глухому куті щодо витрат - і поки що не зрозуміло, як це питання буде вирішено, що викликає занепокоєння на Капітолійському пагорбі, оскільки закриття уряду, якщо воно станеться, буде нелегко подолати.
Республіканці в Палаті представників Конгресу США засідають протягом усього суботнього ранку, вагаючись між різними варіантами подальших дій. Республіканці наполягали на тому, щоб винести на голосування в Палаті представників короткострокову резолюцію про продовження фінансування уряду на 45-денний термін.
Закриття уряду, як зазначається, матиме наслідки для всієї країни, від авіаперевезень до чистої питної води, а багато урядових операцій зупиняться, хоча послуги, які вважаються важливими для громадської безпеки, продовжуватимуть надаватися і надалі. Очікується, що Сенат зробить процедурні кроки, щоб просунути свій власний план збереження фінансування уряду - сенатор-республіканець Ренд Пол пообіцяв сповільнити цей процес після опівночі через заперечення проти передбаченого законопроектом фінансування війни в Україні.
"Ми продовжуємо працювати, намагаючись знайти вихід з цієї ситуації", - сказав Маккарті.
Двопартійний законопроект Сенату передбачає виділення додаткових коштів на допомогу Україні, що викликає розбіжності з Палатою представників, де багато республіканців виступають проти подальшої підтримки зруйнованої війною країни.
У п'ятницю Маккарті заявив, що допомога Україні має бути вилучена із законопроекту Сенату.
"Я думаю, якби у нас був чистий законопроект без України, ми, ймовірно, змогли б провести його через Сенат. Я думаю, що якщо Сенат включить туди Україну і зосередиться на Україні, а не на Америці, я думаю, що це може викликати реальні проблеми", - сказав він.
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