Уряд США на межі закриття, оскільки Маккарті планує голосування в останню хвилину перед опівніччю

Федеральні відомства проводять останні приготування, уряд на межі закриття, а законодавці Конгресу намагаються встигнути до критичного суботнього дедлайну, оскільки Маккарті планує голосування в останню хвилину перед опівніччю.

У суботу Палата представників проголосує за 45-денний законопроект про короткострокові витрати, і він включатиме допомогу на ліквідацію наслідків стихійних лих, про яку просив Білий дім.

Законопроект не включатиме 6 млрд доларів на допомогу Україні - ключової поступки, якої вимагали багато республіканців у Палаті представників, що завдасть удару по союзниках Володимира Зеленського, який лобіював у Конгресі на початку цього місяця питання про додаткову допомогу.

Відповідаючи на запитання, чи стурбований він тим, що члени Конгресу, зокрема республіканець Метт Ґаєц з Флориди, можуть спробувати усунути його з посади через цей законопроєкт, Маккарті відповів: "Якщо мені доведеться ризикувати своєю роботою, щоб відстоювати інтереси американської громадськості, я це зроблю".

Боротьба між республіканцями в Палаті представників відіграла центральну роль у тому, що Конгрес опинився в глухому куті щодо витрат - і поки що не зрозуміло, як це питання буде вирішено, що викликає занепокоєння на Капітолійському пагорбі, оскільки закриття уряду, якщо воно станеться, буде нелегко подолати.

Республіканці в Палаті представників Конгресу США засідають протягом усього суботнього ранку, вагаючись між різними варіантами подальших дій. Республіканці наполягали на тому, щоб винести на голосування в Палаті представників короткострокову резолюцію про продовження фінансування уряду на 45-денний термін.

Закриття уряду, як зазначається, матиме наслідки для всієї країни, від авіаперевезень до чистої питної води, а багато урядових операцій зупиняться, хоча послуги, які вважаються важливими для громадської безпеки, продовжуватимуть надаватися і надалі. Очікується, що Сенат зробить процедурні кроки, щоб просунути свій власний план збереження фінансування уряду - сенатор-республіканець Ренд Пол пообіцяв сповільнити цей процес після опівночі через заперечення проти передбаченого законопроектом фінансування війни в Україні.

"Ми продовжуємо працювати, намагаючись знайти вихід з цієї ситуації", - сказав Маккарті.

Двопартійний законопроект Сенату передбачає виділення додаткових коштів на допомогу Україні, що викликає розбіжності з Палатою представників, де багато республіканців виступають проти подальшої підтримки зруйнованої війною країни.

У п'ятницю Маккарті заявив, що допомога Україні має бути вилучена із законопроекту Сенату.

"Я думаю, якби у нас був чистий законопроект без України, ми, ймовірно, змогли б провести його через Сенат. Я думаю, що якщо Сенат включить туди Україну і зосередиться на Україні, а не на Америці, я думаю, що це може викликати реальні проблеми", - сказав він.

