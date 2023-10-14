Активний критик допомоги Україні та Байдена: Республіканці визначились з новим кандидатом на посаду спікера палати представників

Про це повідомляє Bloomberg.

Джордан, якого підтримує колишній президент США Дональд Трамп, переміг представника Джорджії Остіна Скотта. Його кандидатуру передадуть на розгляд у повний склад палати представників.

Для того, щоб бути обраним на посаду спікера необхідно набрати щонайменше 217 голосів, тобто більшість.

Стверджується, що конгресмен Джима Джордана є давнім критиком американської допомоги Україні. Також він очолює зусилля щодо імпічменту президента США Джо Байдена.

Його звинувачують в активній участі в спробах Трампа скасувати результати виборів в 2020 році. Відтак, експрезидента офіційно звинуватили у змові з метою обману США, фальсифікації показів свідків та змові проти прав американських громадян.