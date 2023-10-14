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Активний критик допомоги Україні та Байдена: Республіканці визначились з новим кандидатом на посаду спікера палати представників

14 жовтня, 2023 субота
01:48
Світ Дональд Трамп

Члени Республіканської партії США обрали конгресмена Джима Джордана кандидатом на посаду спікера палати представників

Про це повідомляє Bloomberg.

Джордан, якого підтримує колишній президент США Дональд Трамп, переміг представника Джорджії Остіна Скотта. Його кандидатуру передадуть на розгляд у повний склад палати представників.

Для того, щоб бути обраним на посаду спікера необхідно набрати щонайменше 217 голосів, тобто більшість.

Стверджується, що конгресмен Джима Джордана є давнім критиком американської допомоги Україні. Також він очолює зусилля щодо імпічменту президента США Джо Байдена.

Його звинувачують в активній участі в спробах Трампа скасувати результати виборів в 2020 році. Відтак, експрезидента офіційно звинуватили у змові з метою обману США, фальсифікації показів свідків та змові проти прав американських громадян.

  • 30 вересня спікер палати представників Кевін Маккарті заявив, що гроші на допомогу Україні мають бути виключені із законопроєкту про додаткові витрати, щоб запобігти шатдауну. Зрештою, так його і проголосували.
  • 4 жовтня палата представників відправила у відставку Кевіна Маккарті з посади спікера нижньої палати Конгресу США.
  • 11 жовтня кандидатом на посаду спікера палати представників США від республіканської партії став Стів Скаліз. За підсумками таємного голосування, 113 голосів віддали за Стіва Скаліза та 99 – за Джима Джордана. 13 жовтня він раптово відмовився від своєї кандидатури, через розбіжності з однопартійцями.

США
допомога Україні
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