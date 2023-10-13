Лідер перегонів за посаду спікера Палати представників США Скаліз зняв свою кандидатуру. Причина

Про це інформує Reuters.

"Я щойно повідомив своїм колегам, що знімаю свою кандидатуру на посаду спікера. Якщо ви подивитеся на останні кілька тижнів, якщо ви подивіться на те, де знаходиться наша конференція, ви побачите, що ще є над чим працювати... Ще є деякі люди, які мають свої власні плани", – заявив він.

Скаліз, якого його партійні колеги обрали кандидатом на посаду спікера Палати представників за день до цього, не зміг зібрати необхідну кількість голосів - 217. Декілька республіканців не підтримали його. Хто буде їхнім кандидатом поки невідомо. Вони планують знову зустрітися о 16:00 за київським часом у п’ятницю.

Декілька республіканців вже висловили свою підтримку Джиму Джордану, супернику Скаліза, який програв у внутрішньопартійних виборах у середу. Повідомляється, що тоді Джордан закликав своїх прихильників підтримати Скаліза.

Патрік Макгенрі, який був призначений тимчасовим спікером після видалення ексспікера Кевіна Маккарті, розглядається як потенційний кандидат на заміну, принаймні на короткий період, для прийняття бюджетних законопроєктів та міжнародної допомоги.

Агентство також зазначає, що деякі республіканці вважають, що для подолання паралічу, спричиненого вакансією поста постійного спікера, можна було б розширити тимчасове повноваження Макгенрі.