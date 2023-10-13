Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Лідер перегонів за посаду спікера Палати представників США Скаліз зняв свою кандидатуру. Причина

Лідер перегонів за посаду спікера Палати представників США Скаліз зняв свою кандидатуру. Причина

13 жовтня, 2023 п'ятниця
09:37
Світ Прапор США

Кандидат Стівен Скаліз, який був лідером у боротьбі за посаду голови Палати представників США, раптово відмовився від своєї кандидатури, через розбіжності з однопартійцями

Про це інформує Reuters.

"Я щойно повідомив своїм колегам, що знімаю свою кандидатуру на посаду спікера. Якщо ви подивитеся на останні кілька тижнів, якщо ви подивіться на те, де знаходиться наша конференція, ви побачите, що ще є над чим працювати... Ще є деякі люди, які мають свої власні плани", – заявив він.

Скаліз, якого його партійні колеги обрали кандидатом на посаду спікера Палати представників за день до цього, не зміг зібрати необхідну кількість голосів - 217. Декілька республіканців не підтримали його. Хто буде їхнім кандидатом поки невідомо. Вони планують знову зустрітися о 16:00 за київським часом у п’ятницю.

Декілька республіканців вже висловили свою підтримку Джиму Джордану, супернику Скаліза, який програв у внутрішньопартійних виборах у середу. Повідомляється, що тоді Джордан закликав своїх прихильників підтримати Скаліза.

Патрік Макгенрі, який був призначений тимчасовим спікером після видалення ексспікера Кевіна Маккарті, розглядається як потенційний кандидат на заміну, принаймні на короткий період, для прийняття бюджетних законопроєктів та міжнародної допомоги.

Агентство також зазначає, що деякі республіканці вважають, що для подолання паралічу, спричиненого вакансією поста постійного спікера, можна було б розширити тимчасове повноваження Макгенрі.

  • Нагадаємо, 11 жовтня за підсумками таємного голосування, 113 голосів віддали за Стіва Скаліза та 99 - за Джима Джордана.

Новини
республіканці
США
Читайте також:
долар рубль
11 жовтня, 2023 середа
Путін наказав експортерам РФ продавати валютну виручку для стабілізації курсу рубля
Кая Каллас
10 жовтня, 2023 вiвторок
Естонія готова відмовитись від фінансової допомоги ЄС, якщо Україна вступить до Євросоюзу, - Каллас
Автор Юрій Мартинович
12 жовтня, 2023 четвер
Що таке сектор Гази та чому палестинці вже майже століття воюють з ізраїльтянами
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.38
    Купівля 37.38
    Продаж 38.1
  • EUR
    Купівля 39.71
    Продаж 40.74
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
13 жовтня
11:07
Судовий контроль: Як недоброчесні судді тікають у почесну відставку
10:51
Оновлено
На фото: Покровськ
РФ ударила по центру Покровська: щонайменше одна людина загинула, 13 поранено
10:44
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Біля Авдіївки третій день ворожі авіаудари, артобстріли, атаки наземних сил, ситуація нагадує Бахмут, - Згурець про загострення на фронті
10:43
Дональд Трамп
Трамп назвав міністра оборони Ізраїлю дурнем, а Хезболлу "дуже розумною", Білий дім і впливові республіканці відреагували
10:42
Смартфон
У Мінцифрі заявили про критичну ситуацію з інтернет-провайдерами в Києві: не готові до знеструмлень
10:32
Влаштувався до міжнародної організації, щоб шпигувати за ЗСУ: правоохоронці затримали одесита
10:12
переливання крові
МОЗ розширило перелік фахівців, які можуть робити переливання крові від донора
10:06
Ексклюзив
ЗСУ
Горлівський напрямок пов'язаний з Авдіївським, ворог посилив обстріли, техніка йде невпинним потоком, - військовий Ієвлєв
09:50
Місяць
"Дороги на Місяці": учені планують "розтопити" місячний пил і зробити супутник Землі доступнішим для досліджень
09:36
Львівський вокзал, евакуація, вимушені переселенці, біженці
На Херсонщині розширили список населених пунктів для обов’язкової евакуації родин з дітьми
09:33
Ексклюзив
Авдіївка
"Ситуація навколо Авдіївки близька до критичної": майор МВС Морозов розповів про нову тактику ворога
09:33
На фото: потяги
Укрзалізниці бракує 30% персоналу, за деякими напрямками - до 50%, - Лященко
09:17
Ексклюзив
Чорне море, Крим
Розмінування Чорного моря стосується всіх країн, які мають вихід до води, - Гуменюк
09:14
ВАКС затвердив угоду прокурора з адвокатом, якого разом з ексголовою Верховного Суду викрили на хабарі $2,7 млн
09:07
ракета Онікс
Британська розвідка вважає, що РФ накопичує ракети для атак взимку по Україні
09:06
Ексклюзив
українські військові, Куп'янськ
У Куп'янському районі окупанти активно штурмують українські позиції, але ЗСУ контролюють ситуацію, - т.в.о. начальника РВА
08:58
Огляд
світ, міжнародний огляд
У Польщі пройдуть найважливіші вибори з 1989 року, німці бояться, що ЗСУ знищать їхніми ракетами Кримський міст. Акценти світових ЗМІ 13 жовтня
08:40
ХАМАС напав на Ізраїль
Бойовики ХАМАС збирали пожертви у криптовалюті через соцмережі, - CNN
08:40
паспорт РФ
Ташева: держава не переслідуватиме жителів ТОТ за отримання паспорту РФ
08:35
нафта
Нафта Brent подорожчала до $86,50 за барель на тлі посилення санкцій США проти РФ
08:26
Інтерв’ю
Пітер Померанцев
Увага до України в американському суспільстві зараз на четвертому місці, - Пітер Померанцев
08:19
OPINION
Микола Княжицький
15 жовтня - прем'єра фільму про заборону діяльності російської церкви
08:07
Інфографіка
розбита російська техніка
Сили оборони ліквідували 1030 окупантів, 26 танків і 44 артсистеми, - Генштаб
07:55
сектор Газа
Кількість загиблих у Газі перевищила 1500 людей
07:55
Антарктида у кольорах Барбі
За 30 років Антарктида втратила 7,5 трлн тонн льоду, - учені
07:35
Авіаносець США
Авіаносець США прибув до Південної Кореї попри погрози КНДР
07:23
Латвія
Латвія закриває КПП на кордоні з РФ, який Кремль визначив пунктом в'їзду українців
07:10
Ізраїль обстріл
Human Rights Watch звинуватила Ізраїль у використанні білого фосфору у Газі та Лівані
06:51
Газа, Ізраїль завдає авіаударів
ЦАХАЛ заявив, що палестинцям слід евакуюватися з півночі Гази впродовж доби
06:26
ЗСУ
Армія РФ просунулася біля Авдіївки на 4,5 кв. км, окупанти зазнають великих втрат, - ISW
05:55
Анонс
Кіліан Мбаппе, збірна Франції, Євро-2024
Євро-2024: розклад відбіркових матчів 13 жовтня
04:04
Ріші Сунак
Велика Британія відправляє військові літаки та кораблі для підтримки Ізраїлю
03:14
Дмитро Пєсков
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 12 жовтня
02:20
Олександр Усик та Даніель Дюбуа (праворуч)
WBA відреагувала на апеляцію Дюбуа щодо результату бою з Усиком
02:06
потяг_Укрзалізниця
Укрзалізниця попередила про зміну руху низки потягів через сходження вантажних вагонів
01:50
Джозеф Байден, саміт НАТО
У Білому домі повідомили, коли Байден подасть запит на додаткове фінансування для України
01:05
На фото: ГУР
Український військовий потрапив у полон під час висадки десанту у Криму, - розвідка
00:39
Петер Сіярто (праворуч)
Сіярто вчетверте за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну прилетів до Москви
00:39
Тімоті Шаламе, Вонка
Warner Bros. презентувала новий трейлер фільму "Вонка"
00:21
Джон Кірбі
США розпочинають евакуацію своїх громадян з Ізраїлю
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV