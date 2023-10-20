Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Республіканці більше не висуватимуть Джордана на посаду спікера Конгресу США

Республіканці більше не висуватимуть Джордана на посаду спікера Конгресу США

20 жовтня, 2023 п'ятниця
22:52
Світ Джим Джордан

Республіканська партія більше не підтримуватиме кандидатуру Джима Джордана на посаду спікера. Кілька депутатів висунули власні кандидатури, зокрема голова Республіканського дослідницького комітету Кевін Херн, та депутат Джоді Аррінгтон

Про це повідомляє The Hill.

Республіканська конференція у п'ятницю, 20 жовтня, проголосувала за те, щоб більше не підтримувати голову судового комітету Палати представників Джима Джордана на посаді спікера.

Таємне голосування відбулося через кілька годин після третього невдалого голосування Джордана в Палаті представників. З кожним наступним голосуванням він втрачав підтримку Республіканської партії.

Кілька хвилин по тому Кевін Херн, голова Республіканського дослідницького комітету, оголосив про власну кандидатуру на посаду спікера. 

Окрім нього, депутат Джоді Аррінгтон заявив, що серйозно розглядає можливість балотуватися на посаду спікера.

Джордан був другою спробою Республіканської партії замінити спікера. Спочатку вона висунула на цю посаду лідера більшості в Палаті представників Стіва Скаліза, але опір його кандидатурі - переважно з боку прихильників Джордана - змусив його зняти свою кандидатуру всього через день.

У п'ятницю Скалізе заявив, що не буде висувати свою кандидатуру на посаду спікера.

Джордан сказав своїм колегам, що "для мене було великою честю бути їхнім спікером. Але я вважав важливим, щоб ми всі знали відповідь на питання, чи хочуть вони, щоб я продовжував виконувати цю роль. Тож ми поставили їм це питання, і вони прийняли рішення".

Рішення Джордана спричинило хаос у Палаті представників, навіть на тлі війни в Ізраїлі та наближення крайнього терміну закриття уряду.

Республіканські законодавці заявили, що проведуть форум кандидатів у понеділок, а у вівторок таємним голосуванням оберуть нового кандидата на посаду спікера. Крайній термін для оголошення кандидатури на посаду спікера - неділя опівдні.

"Безумовно, потрібно багато працювати", - сказав Герн, який голосував за Джордана у всіх трьох голосуваннях. "Для цього потрібно 217 голосів, і коли ви дивитеся на те, що вони зробили, ви завжди вчитеся у попередніх кандидатів, що спрацювало, а що не спрацювало. І знову ж таки, як я вже казав, першого тижня, коли спікер Маккарті був відсторонений, ми мали працювати задля єдності, а єдність полягала в тому, що в перегонах брали участь лише два кандидати".

Після таємного голосування Маккарті сказав, що він стурбований тим, хто стане його наступником.

"На дуже серйозній ноті, мова йде про людину, яка буде третьою в черзі на посаду президента, і це найвіддаленіший крок від першого ряду до трибуни", - сказав Маккарті.

Він додав про Скаліза і Джордана: "Я сподіваюся, що у нас є інші люди для цієї роботи. Вони обидва могли б виконати цю роботу".

  • 4 жовтня палата представників відправила у відставку Кевіна Маккарті з посади спікера нижньої палати конгресу США.
  • 11 жовтня кандидатом на посаду спікера палати представників США від республіканської партії став Стів Скаліз. За підсумками таємного голосування, 113 голосів віддали за Стіва Скаліза та 99 – за Джима Джордана. 13 жовтня він раптово відмовився від своєї кандидатури, через розбіжності з однопартійцями.
  • Після цього члени республіканської партії США обрали конгресмена Джордана кандидатом на посаду спікера палати представників.
  • 18 жовтня Джордан вдруге не набрав потрібну кількість голосів під час голосування за нового спікера палати представників США.
республіканці
США
Читайте також:
20 жовтня, 2023 п'ятниця
Британська розвідка спрогнозувала, як удари ATACMS по аеродромах Луганська та Бердянська вплинуть на ситуацію на фронті
19 жовтня, 2023 четвер
ЗСУ висадились на лівому березі Дніпра та прорвали оборону ворога, - ISW
19 жовтня, 2023 четвер
Корабель ВМС США перехопив ракети й дрони, запущені з Ємену в бік Ізраїлю, - Пентагон
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.4
    Купівля 37.4
    Продаж 38.11
  • EUR
    Купівля 39.74
    Продаж 40.65
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
20 жовтня
22:34
Бельгія
Теракт у Брюсселі: міністр юстиції Бельгії йде у відставку
22:21
Верховна Рада
Заборона релігійних організацій, пов'язаних із РФ: хто з нардепів не підтримав законопроєкт, - рух Чесно
22:20
Сергій Суровікін
Суровікін більше не очолює Повітряно-космічні сили РФ: ЗМІ назвали наступника
21:50
Ексклюзив
ізраїльські солдати
Операція Ізраїлю в Газі буде проходити в три етапи, - воєнкорка Сампан
21:50
Білий дім
Білий дім подав запит до Конгресу на виділення $100 млрд на військову допомогу, з них $61 млрд - для України
21:37
ХАМАС напав на Ізраїль
ХАМАС звільнив двох американок, яких тримав у заручницях
21:13
Ексклюзив
Сі Цзіньпін та Путін
Сі Цзіньпін не хоче воювати з Заходом, але від Путіна відмовитись не готовий, - Клімкін
21:11
Ілюстративне фото
Росія ракетою влучила в дачний кооператив у Кривому Розі: загинув чоловік
21:04
Мілорад Додік
США запровадили санкції проти соратників проросійського діяча Боснії Додіка
20:57
Оновлено
"Ворскла" vs "Шахтар"
"Зоря" здійснила камбек проти "Оболоні": розклад і результати всіх матчів 11-го туру УПЛ
20:54
Мобільний зв’язок, смартфон, телефон
Мобільний зв'язок в умовах блекаутів: оператори розповіли про рівень готовності
20:51
OPINION
Юрій Гудименко
Не думайте, що РПЦ в Україні вже заборонили
20:45
Огляд
Вбивці квіткової повні
Простір "Териконів" та "Вбивць квіткової повні": що подивитися на вихідних
20:42
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Авдіївка може стати другим Бахмутом з точки зору втрат противника. Воєнні підсумки тижня з Сергієм Згурцем
20:39
ПриватБанк
Не працюватимуть картки, термінали та банкомати: в ніч на 21 жовтня ПриватБанк проведе регламентні роботи
20:09
Український ракетний комплекс "Вільха-М"
Сили оборони відбили близько 23 атак на Куп'янському напрямку, - Генштаб
20:07
OPINION
Андрій Пишний
До ПЕПів банки зобов'язані застосовувати ризик-орієнтований підхід
20:03
Анонс
Кінофестиваль Сад пам"яті
Про людей і війну: в Карпатах пройде кінофестиваль "Сад пам’яті"
19:39
водій маршрутки у Червонограді порушив ПДР
В Україні внесли зміни до Правил дорожнього руху
19:15
окупанти крим
Катування, ґвалтування і вбивства цивільних: комісія ООН оприлюднила звіт про воєнні злочини РФ в Україні
19:15
Аналітика
Блекаут
Позичені ППО, захист енергооб'єктів від дронів та генератори для мобільних "вишок": як готуються до нового сезону блекаутів
19:10
Іспанія
Неподалік Іспанії виявили російський підводний човен
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 604 дня війни: наступ ЗСУ на лівобережжі Херсонщини та вертольоти Мі-8 від Хорватії
18:52
Відновлення екології України після агресії РФ: міністерка довкілля та ядерної безпеки Німеччини прибула до Києва
18:50
Ексклюзив
Після ATACMS можна розраховувати на ракети більшої дальності, достатньої для ударів по аеродромах, - політолог Кулик
18:50
Ексклюзив
На фото: монумент "Батьківщина-мати"
У Києві відкрили доступ до "Батьківщини-матері": фоторепортаж Еспресо
18:32
окупанти
Росія почала мобілізацію студентів на Луганщині, - Атеш
18:09
Укренерго
Укренерго перейшло на європейські правила міждержавної торгівлі електроенергією
18:08
OPINION
Володимир Омелян
Байден - президент війни, і він вже переміг
18:03
Антоніу Гутерріш
Генсек ООН відвідав КПП Рафах, щоб домогтися надання гуманітарної допомоги сектору Гази
17:59
Нуссаїр Мазрауї, Баварія, Бундесліга
"Баварія" прийняла рішення стосовно футболіста, який підтримує Палестину
17:58
Кабмін
Уряд скасував проведення всеукраїнського перепису населення у 2023 році
17:53
Справа щодо голови Полтавського ГЗК: перенесений суд, скарга адвокатів і заява підприємства
17:46
Рінат Ахметов і Даріо Срна
Ахметов сказав, що готовий зі мною страждати, - Срна про призначення тренером "Шахтаря"
17:30
окупанти
РФ має ще близько 4 млн артснарядів, - розвідка Естонії
17:30
У найстаршої матері України за рішенням суду заберуть доньку: дівчинка скаржилася на знущання
17:24
Володимир Зеленський
Зеленський обговорив із Шольцом ситуацію на фронті, формулу миру та конференцію з відновлення України
16:46
лисиця
На Дніпропетровщині через війну втричі зросла кількість випадків сказу: постраждали понад 3 тис. людей
16:40
скіфське золото
Колекцію "Скіфське золото" найближчим часом повернуть в Україну, - Мінкульт
16:39
Ексклюзив
Карта. ATACMS
У Defense Express назвали головне завдання Atacms на полі бою
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV