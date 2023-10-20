Республіканці більше не висуватимуть Джордана на посаду спікера Конгресу США

Про це повідомляє The Hill.

Республіканська конференція у п'ятницю, 20 жовтня, проголосувала за те, щоб більше не підтримувати голову судового комітету Палати представників Джима Джордана на посаді спікера.

Таємне голосування відбулося через кілька годин після третього невдалого голосування Джордана в Палаті представників. З кожним наступним голосуванням він втрачав підтримку Республіканської партії.

Кілька хвилин по тому Кевін Херн, голова Республіканського дослідницького комітету, оголосив про власну кандидатуру на посаду спікера.

Окрім нього, депутат Джоді Аррінгтон заявив, що серйозно розглядає можливість балотуватися на посаду спікера.

Джордан був другою спробою Республіканської партії замінити спікера. Спочатку вона висунула на цю посаду лідера більшості в Палаті представників Стіва Скаліза, але опір його кандидатурі - переважно з боку прихильників Джордана - змусив його зняти свою кандидатуру всього через день.

У п'ятницю Скалізе заявив, що не буде висувати свою кандидатуру на посаду спікера.

Джордан сказав своїм колегам, що "для мене було великою честю бути їхнім спікером. Але я вважав важливим, щоб ми всі знали відповідь на питання, чи хочуть вони, щоб я продовжував виконувати цю роль. Тож ми поставили їм це питання, і вони прийняли рішення".

Рішення Джордана спричинило хаос у Палаті представників, навіть на тлі війни в Ізраїлі та наближення крайнього терміну закриття уряду.

Республіканські законодавці заявили, що проведуть форум кандидатів у понеділок, а у вівторок таємним голосуванням оберуть нового кандидата на посаду спікера. Крайній термін для оголошення кандидатури на посаду спікера - неділя опівдні.

"Безумовно, потрібно багато працювати", - сказав Герн, який голосував за Джордана у всіх трьох голосуваннях. "Для цього потрібно 217 голосів, і коли ви дивитеся на те, що вони зробили, ви завжди вчитеся у попередніх кандидатів, що спрацювало, а що не спрацювало. І знову ж таки, як я вже казав, першого тижня, коли спікер Маккарті був відсторонений, ми мали працювати задля єдності, а єдність полягала в тому, що в перегонах брали участь лише два кандидати".

Після таємного голосування Маккарті сказав, що він стурбований тим, хто стане його наступником.

"На дуже серйозній ноті, мова йде про людину, яка буде третьою в черзі на посаду президента, і це найвіддаленіший крок від першого ряду до трибуни", - сказав Маккарті.

Він додав про Скаліза і Джордана: "Я сподіваюся, що у нас є інші люди для цієї роботи. Вони обидва могли б виконати цю роботу".