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Вибори спікера палати представників США: антиукраїнський кандидат вдруге не набрав потрібну кількість голосів

18 жовтня, 2023 середа
21:20
Світ Джим Джордан

У середу, 18 жовтня, конгресмен Джим Джордан вдруге не набрав потрібну кількість голосів під час голосування за нового спікера палати представників США

Про це повідомляє "Європейська правда".

Друге голосування за спікера палати представників США продемонструвало, що противник допомоги Україні, ультраправий Джим Джордан втрачає підтримку серед однопартійців.

За Джордана віддали голоси 199 республіканців – це на одного менше, ніж напередодні: Верн Б'юкенен підтримав кандидатуру іншого однопартійця, Браяна Дональдса. Цікаво, що він став єдиним, хто віддав голос за Дональдса.

Висуванець від Демократичної партії Хакім Джеффріс набрав 212 голосів. Проте цього недостатньо. Будь-який кандидат на посаду спікера палати представників США повинен заручитись підтримкою мінімум 217 конгресменів.

Хоч у республіканців і є потрібна більшість (221 мандат), але вони не можуть дійти одностайної згоди щодо кандидата.

  • 30 вересня спікер палати представників Кевін Маккарті заявив, що гроші на допомогу Україні мають бути виключені із законопроєкту про додаткові витрати, щоб запобігти шатдауну. Зрештою, так його і проголосували.
  • 4 жовтня палата представників відправила у відставку Кевіна Маккарті з посади спікера нижньої палати конгресу США.
  • 11 жовтня кандидатом на посаду спікера палати представників США від республіканської партії став Стів Скаліз. За підсумками таємного голосування, 113 голосів віддали за Стіва Скаліза та 99 – за Джима Джордана. 13 жовтня він раптово відмовився від своєї кандидатури, через розбіжності з однопартійцями.
  • Члени Республіканської партії США обрали конгресмена Джима Джордана кандидатом на посаду спікера палати представників.
політика
республіканці
вибори у США
США
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