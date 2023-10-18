Вибори спікера палати представників США: антиукраїнський кандидат вдруге не набрав потрібну кількість голосів

Про це повідомляє "Європейська правда".

Друге голосування за спікера палати представників США продемонструвало, що противник допомоги Україні, ультраправий Джим Джордан втрачає підтримку серед однопартійців.

За Джордана віддали голоси 199 республіканців – це на одного менше, ніж напередодні: Верн Б'юкенен підтримав кандидатуру іншого однопартійця, Браяна Дональдса. Цікаво, що він став єдиним, хто віддав голос за Дональдса.

Висуванець від Демократичної партії Хакім Джеффріс набрав 212 голосів. Проте цього недостатньо. Будь-який кандидат на посаду спікера палати представників США повинен заручитись підтримкою мінімум 217 конгресменів.

Хоч у республіканців і є потрібна більшість (221 мандат), але вони не можуть дійти одностайної згоди щодо кандидата.