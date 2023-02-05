Білогорівка на Луганщині під контролем ЗСУ, однак РФ готується до наступу, - Гайдай

Про це Сергій Гайдай поінформував у телеграмі.

"Ситуація напружена, але контрольована нашими військовими. Всі ті вкиди з приводу того, що "десь там через 15 хвилин почнеться повномасштабний наступ" чи ще щось, не відповідають дійсності. Всі чітко розуміють, скільки резервів перекидається і що відбувається на лінії фронту. Всі готові дати відсіч", - ствердив голова Луганської ОВА.

Сергій Гайдай спрогнозував, що росіяни можуть шукати слабке місце в українській обороні: кількість атак трохи збільшилася, але вони всі відбиваються. Зокрема РФ поширює дані про "захоплення" Білогорівки:

"По-перше, вони навіть не знають, залишилися чи там люди і скільки. По-друге, наші бійці залишаються на позиціях, ніхто Білогорівку не захоплював. Ворога там немає", - наголосив він.