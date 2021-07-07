Білорусь направила Україні ноту протесту через акцію біля посольства у Києві

Про це повідомляє пресслужба МЗС Білорусі.

Як зазначається у заяві, що в ході протесту біля посольства Білорусі "радикальними елементами з числа громадян України було скоєно напад на учасників акції, в результаті якого ряд осіб, у тому числі представники Національної гвардії Міністерства внутрішніх справ України отримали травми".

Повідомляється, що в ході протесту вони отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Двоє учасників нападу - громадяни України були затримані.

"Посольство заявляє протест і наполягає на тому, щоб зазначений інцидент в найкоротші терміни був розслідуваний правоохоронними органами України, ситуація отримала відповідну юридичну кваліфікацію", - йдеться в заяві.

У МЗС Білорусі розглядають иакі обставини “як безпосередню загрозу безпеці Посольства Білорусі в Україні та його персоналу”.

Як раніше повідомляли ЗМІ, що сьогодні в Києві біля білоруського посольства прихильники Олександра Лукашенка влаштували акцію протесту. Невідомі забрискали їх газом.





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