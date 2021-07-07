Білорусь направила Україні ноту протесту через акцію біля посольства у Києві
Посольство Республіки Білорусь в Україні направило ноту протесту до Міністерства закордонних справ України через акцію протесту біля білоруського представництва у Києві
Про це повідомляє пресслужба МЗС Білорусі.
Як зазначається у заяві, що в ході протесту біля посольства Білорусі "радикальними елементами з числа громадян України було скоєно напад на учасників акції, в результаті якого ряд осіб, у тому числі представники Національної гвардії Міністерства внутрішніх справ України отримали травми".
Повідомляється, що в ході протесту вони отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Двоє учасників нападу - громадяни України були затримані.
"Посольство заявляє протест і наполягає на тому, щоб зазначений інцидент в найкоротші терміни був розслідуваний правоохоронними органами України, ситуація отримала відповідну юридичну кваліфікацію", - йдеться в заяві.
У МЗС Білорусі розглядають иакі обставини “як безпосередню загрозу безпеці Посольства Білорусі в Україні та його персоналу”.
Як раніше повідомляли ЗМІ, що сьогодні в Києві біля білоруського посольства прихильники Олександра Лукашенка влаштували акцію протесту. Невідомі забрискали їх газом.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.14
Купівля 27.14Продаж 27.37
-
EUR
Купівля 32.05Продаж 32.43
- Актуальне
- Важливе