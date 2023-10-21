Білорусь планує викликати мешканців до військкоматів через смс-розсилку

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Репресивний апарат білоруського КДБ планує мобілізацію за допомогою смс", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що повідомленням можуть призвати громадян країни як у разі оголошення мобілізації, так й на заходи щодо мобілізаційної підготовки.

Так, оператори зв’язку будуть зобов’язані здійснювати смс-розсилки за списками від військкоматів та КДБ.

Крім того, на запит військкоматів чи спецслужб білоруським операторам доведеться впродовж тижня надати відомості про номери громадян, які перебувають на військовому обліку або зобов’язані на ньому перебувати