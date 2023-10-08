Білорусь продовжила військові навчання з Росією щонайменше до 15 жовтня

Про це повідомляє Telegram-канал моніторингової групи "Беларускі Гаюн".

У повідомленні йдеться про те, що у Білорусі військові навчання з РФ продовжили щонайменше до 15 жовтня. Вони тривають на 8 полігонах.

"Вихідними для деяких полігонів стали 7 і 8 жовтня, але "Доманове" і "Обуз-Лісновський" працюють без перерви", - йдеться у повідомленні.

Полігони, на яких проходять навчання білоруської та російської армій:

227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) до 14.10;

полігон "Гозький" 6 омбр. (Гродненський район) до 13.10;

полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 14.10;

полігон "Осиповичський" 51 абр. (Осиповичський район) до 13.10;

212 авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 13.10;

230 загальновійськовий полігон "Обуз-Ліснівський" (Барановичський район) до 15.10;

174 навчальний полігон ВПС та військ ППО "Доманова" (Івацевичський район) до 15.10;

полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 14.10;

Білорусько-російські навчання тривають безперервно з 29 квітня 2022 року. Наразі вони триватимуть вже 76 тижнів.