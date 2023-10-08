Білорусь продовжила військові навчання з Росією щонайменше до 15 жовтня
Білорусь вкотре продовжила спільні військові навчання зі збройними силами РФ щонайменше до 15 жовтня. Загальна тривалість навчань становить 76 тижнів
Про це повідомляє Telegram-канал моніторингової групи "Беларускі Гаюн".
У повідомленні йдеться про те, що у Білорусі військові навчання з РФ продовжили щонайменше до 15 жовтня. Вони тривають на 8 полігонах.
"Вихідними для деяких полігонів стали 7 і 8 жовтня, але "Доманове" і "Обуз-Лісновський" працюють без перерви", - йдеться у повідомленні.
Полігони, на яких проходять навчання білоруської та російської армій:
- 227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) до 14.10;
- полігон "Гозький" 6 омбр. (Гродненський район) до 13.10;
- полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 14.10;
- полігон "Осиповичський" 51 абр. (Осиповичський район) до 13.10;
- 212 авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 13.10;
- 230 загальновійськовий полігон "Обуз-Ліснівський" (Барановичський район) до 15.10;
- 174 навчальний полігон ВПС та військ ППО "Доманова" (Івацевичський район) до 15.10;
- полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 14.10;
Білорусько-російські навчання тривають безперервно з 29 квітня 2022 року. Наразі вони триватимуть вже 76 тижнів.
- Раніше повідомлялось про те, що спільні військові навчання Білорусі з Росією, які тривають безперервно з 29 квітня 2022 року, були продовжені до 1 жовтня.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.45 Купівля 37.45Продаж 38.1
- EUR Купівля 39.67Продаж 40.66
- Актуальне
- Важливе