Білорусь проведе військові навчання 26 травня поблизу кордону з Волинською областю
26 травня неподалік білорусько-українського кордону з Волинською областю пройдуть військові навчання ЗС РБ
Про це повідомив голова Брестського міського виконавчого комітету Олександр Рогачук.
"У ЗС Білорусі проводиться черговий етап перевірки сил реагування. Завтра, 26 травня, у нашому місті пройдуть контрольно-тактичні заняття, під час яких буде налагоджено взаємодію сил спеціальних операцій з авіацією. Зокрема, у рамках виконання поставлених завдань пройде відпрацювання дій десантних підрозділів у міських умовах із подоланням водної перешкоди", - заявив Рогачук.
Навчання розпочнуться о 11:00. На ділянці від Центру молодіжної творчості до Євроопту на Варшавці військова техніка почне форсувати Мухавець. У подоланні водної перешкоди техніку супроводжуватимуть вертольоти та штурмовики.
"Після виконання етапу у міських умовах десантні підрозділи вирушать на полігон "Брестський" для вирішення подальших завдань. Усі заходи відбуваються у рамках тактичних навчань, приводів для занепокоєння немає", - наголошують білоруси.
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