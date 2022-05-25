Білорусь проведе військові навчання 26 травня поблизу кордону з Волинською областю

Про це повідомив голова Брестського міського виконавчого комітету Олександр Рогачук.

"У ЗС Білорусі проводиться черговий етап перевірки сил реагування. Завтра, 26 травня, у нашому місті пройдуть контрольно-тактичні заняття, під час яких буде налагоджено взаємодію сил спеціальних операцій з авіацією. Зокрема, у рамках виконання поставлених завдань пройде відпрацювання дій десантних підрозділів у міських умовах із подоланням водної перешкоди", - заявив Рогачук.

Навчання розпочнуться о 11:00. На ділянці від Центру молодіжної творчості до Євроопту на Варшавці військова техніка почне форсувати Мухавець. У подоланні водної перешкоди техніку супроводжуватимуть вертольоти та штурмовики.

"Після виконання етапу у міських умовах десантні підрозділи вирушать на полігон "Брестський" для вирішення подальших завдань. Усі заходи відбуваються у рамках тактичних навчань, приводів для занепокоєння немає", - наголошують білоруси.

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