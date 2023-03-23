Білорусь заявила про створення зенітного ракетного полку поблизу України

Про це поінформували в білоруському міністерстві оборони.

У Білорусі сформовано новий зенітний ракетний полк, як повідомило МО РБ, він розміщується в місті Лунинець і сьогодні його відвідає міністр оборони Віктор Хренін.

"Під час формування полку особлива увага приділялася створенню сучасної військової інфраструктури та навчально-матеріальної бази, обладнанню комфортабельних місць розміщення особового складу, питанням соціального забезпечення військовослужбовців і членів їхніх сімей", - ідеться в повідомленні МО РБ.