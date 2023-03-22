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Лукашенко пригрозив, що РФ передасть Білорусі ядерні боєприпаси, якщо Британія постачатиме Україні снаряди зі збідненим ураном

22 березня, 2023 середа
13:22
війна з Росією Олександр Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія може передати Мінську ядерні боєприпаси у разі постачання до України снарядів зі збідненим ураном з Великої Британії

Про це повідомляє БЕЛТА.  

За словами Лукашенка, Росія може передати Білорусії "боєприпаси зі справжнім ураном", якщо Україна отримає британські снаряди зі збідненим ураном.

"Тоді Росія поставить нам боєприпаси зі справжнім ураном. Якщо вони божевільні, то вони цьому процесу дадуть поштовх. Ось найстрашніше і найнебезпечніше. Тому від божевілля треба трішки відходити убік", - сказав Лукашенко.

Він попередив, що якщо ці боєприпаси будуть використані, то відповідь Росії буде страшною. 

"Щойно ці боєприпаси вибухнуть на позиціях військ Росії, ви побачите: відповідь буде страшним для всієї планети уроком. У Росії не тільки збіднений уран, ви це чудово знаєте”, - розповів Лукашенко. 

  • 21 березня заступниця міністра оборони Великої Британії Аннабель Голді повідомила, що країна, окрім танків, надасть Україні снаряди, що містять збіднений уран. В уряді РФ заявили, що дії Лондона підривають стратегічну стабільність у всьому світі, а Путін ствердив, буцімто "Захід вирішив воювати з Росією до останнього українця не на словах, а на ділі".
  • У міністерстві оборони Сполученого Королівства ствердили, що Путін вдається до навмисної дезінформації, публічно критикуючи рішення відправити в Україну боєприпаси зі збідненим ураном. 

 
Світ
Росія
Білорусь
Олександр Лукашенко
ядерна зброя
Велика Британiя
зброя для України
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