Про це повідомляє БЕЛТА.

За словами Лукашенка, Росія може передати Білорусії "боєприпаси зі справжнім ураном", якщо Україна отримає британські снаряди зі збідненим ураном.

"Тоді Росія поставить нам боєприпаси зі справжнім ураном. Якщо вони божевільні, то вони цьому процесу дадуть поштовх. Ось найстрашніше і найнебезпечніше. Тому від божевілля треба трішки відходити убік", - сказав Лукашенко.

Він попередив, що якщо ці боєприпаси будуть використані, то відповідь Росії буде страшною.

"Щойно ці боєприпаси вибухнуть на позиціях військ Росії, ви побачите: відповідь буде страшним для всієї планети уроком. У Росії не тільки збіднений уран, ви це чудово знаєте”, - розповів Лукашенко.