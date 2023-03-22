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РФ дезінформує про снаряди зі збідненим ураном для України, – британське міноборони

22 березня, 2023 середа
06:47
Світ британія україна

У міністерстві оборони Сполученого Королівства ствердили, що Путін намагається навмисне дезінформувати, публічно критикуючи рішення відправити в Україну боєприпаси зі збідненим ураном

Про це пише Sky News із посиланням на заяву міністерства оборони Великої Британії.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Москва відреагує в разі передачі Великою Британією Україні снарядів зі збідненим ураном і назвав це кроком, який "є передвісником переходу Заходу до постачання Києву зброї, що містить ядерні компоненти".

Міністерство оборони Сполученого Королівства підтвердило, що відправить снаряди зі збідненим ураном в Україну, додавши, що британська армія використовує цей матеріал у своїх снарядах протягом десятиліть.

"Це стандартний компонент і не має нічого спільного з ядерною зброєю або можливостями", - мовиться в заяві відомства.

У міноборони Великої Британії ствердили, що Путін свідомо намагається дезінформувати, публічно критикуючи рішення відправити в Україну боєприпаси зі збідненим ураном.

  • Заступниця міністра оборони Великої Британії Аннабель Голді повідомила, що країна, окрім танків, надасть Україні снаряди, що містять збіднений уран. В уряді РФ заявили, що дії Лондона підривають стратегічну стабільність у всьому світі, а Путін ствердив, буцімто "Захід вирішив воювати з Росією до останнього українця не на словах, а на ділі".
Україна
Володимир Путін
війна з Росією
Велика Британiя
зброя для України
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