Білорусь заявила, що відправила 118 мігрантів на батьківщину

Про це повідомляє DW, посилаючись на слова представника МВС Білорусі, начальника департаменту з громадянства та міграції Олексія Бєгуна.



"Лише за вчорашній день 118 людей вибуло з Національного аеропорту Мінська, і така робота триває щодня. Ці 118 осіб вилетіли в індивідуальному порядку, органи внутрішніх справ, прикордонні війська сприяли їм в оформленні документів і пропуску через державний кордон", - заявив представник МВС.



Наразі в аеропорту в Мінська знаходиться ще одна група нелегальних мігрантів, які планують вилетіти з Білорусі протягом дня.



Бєгун уточнив, що мова йде не про мігрантів, які знаходяться на кордоні з Польщею. Мігранти, які залишаються в таборі поблизу польського кордону, сподіваються зрештою потрапити до ЄС та відмовляються повертатися на батьківщину.

Нагадаємо, 18 листопада з Мінська до Іраку евакуювали понад 400 мігрантів.