Білорусь заявила, що відправила 118 мігрантів на батьківщину
Міністерство внутрішніх справ Білорусі повідомило, що за минулу добу 22 листопада відправило 118 мігрантів на батьківщину та планують відправку ще однієї групи 23 листопада
Про це повідомляє DW, посилаючись на слова представника МВС Білорусі, начальника департаменту з громадянства та міграції Олексія Бєгуна.
"Лише за вчорашній день 118 людей вибуло з Національного аеропорту Мінська, і така робота триває щодня. Ці 118 осіб вилетіли в індивідуальному порядку, органи внутрішніх справ, прикордонні війська сприяли їм в оформленні документів і пропуску через державний кордон", - заявив представник МВС.
Наразі в аеропорту в Мінська знаходиться ще одна група нелегальних мігрантів, які планують вилетіти з Білорусі протягом дня.
Бєгун уточнив, що мова йде не про мігрантів, які знаходяться на кордоні з Польщею. Мігранти, які залишаються в таборі поблизу польського кордону, сподіваються зрештою потрапити до ЄС та відмовляються повертатися на батьківщину.
- Нагадаємо, 18 листопада з Мінська до Іраку евакуювали понад 400 мігрантів.
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